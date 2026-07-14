Las lágrimas del niño de Parque Jurásico al revelar el último mensaje de Sam Neill antes de morir: "Seguía apoyándome 33 años después"

Joseph Mazzello se ha despedido entre lágrimas de Sam Neill tras la repentina e inesperada muerte del protagonista de Parque Jurásico a los 78 años. El actor, que tenía solo nueve años cuando interpretó a Tim Murphy en la película de Steven Spielberg, ha compartido un emotivo vídeo en el que ha recordado cómo fue trabajar con Neill y ha revelado un pequeño gesto que descubrió apenas unos meses antes de su muerte.

"Obviamente, esto no es lo que quería estar haciendo hoy. Me he despertado con la noticia sobre Sam. Había estado siguiendo su diagnóstico de cáncer y su recuperación, y estaba muy feliz y agradecido cuando me enteré de que estaba libre de cáncer", ha comenzado Mazzello.

Por eso, la noticia de su fallecimiento ha supuesto un golpe todavía más duro para él. "Creo que esto es un golpe aún más duro porque pensábamos que, de alguna manera, ya lo habíamos superado. Pero así es la vida, ¿no?", ha reflexionado.

Mazzello ha recordado entonces un pequeño gesto de Neill que descubrió por casualidad hace apenas unos meses. El actor había publicado en redes sociales que iba a asistir al estreno de una de sus películas cuando, entre los comentarios, encontró uno inesperado de su antiguo compañero de reparto.

"Miré los comentarios y vi uno de Sam. Solo decía: 'Todo lo mejor, Joey'. Ni siquiera sabía que me seguía. No sabía que todavía, ya sabes, pensaba en mí. Pero me estaba apoyando. Todavía me estaba apoyando 33 años después. Y fue muy especial para mí saberlo", ha contado visiblemente emocionado.

El intérprete también ha recordado lo importante que fue Parque Jurásico para su vida y la relación que mantuvo con Neill durante el rodaje. "Fue un momento decisivo en mi vida. Una colaboración y una relación profesional decisivas. No es fácil trabajar con niños y Sam solo fingía que nos odiaba", ha bromeado.

Sam Neill en Parque Jurásico | Gtres

"En realidad, era un compañero de escena increíble y no parece que haya pasado tanto tiempo desde que improvisábamos juntos, bajábamos de los árboles y trepábamos vallas", ha continuado Mazzello, recordando algunas de las escenas que ambos compartieron en la película de 1993.

El actor ha asegurado estar profundamente agradecido por haber podido trabajar con Neill y por todo lo que aportó a la película. "Estoy muy agradecido por él. Estoy muy agradecido de que estuviera tan bien en esa película, porque él también hizo que nosotros estuviéramos bien".

Sam Neill y Laura Dern en Parque Jurásico | Gtres

Mazzello también ha confesado que siempre mantuvo la esperanza de volver a compartir pantalla con su antiguo compañero, ya fuera en una nueva entrega de Jurassic Park o en cualquier otro proyecto.

"Siempre esperé que volviéramos a trabajar juntos en una película de Jurassic o en cualquier otra cosa. Pero no pudo ser. Supongo que eso pasa mucho en la vida. A veces las cosas, simplemente, no están destinadas a suceder", ha lamentado.

Finalmente, Joseph Mazzello ha definido a Sam Neill como "el mejor de nosotros" antes de despedirse de él con unas últimas palabras cargadas de emoción: "Era el mejor de nosotros, de todos los actores. No puedo decir suficientes cosas buenas sobre él. Sigue siendo impactante y voy a echarle de menos. Te quiero, Sam".

Joseph Mazzello y Sam Neill compartieron algunas de las escenas más recordadas de Parque Jurásico, pero el último recuerdo que el actor se lleva de su compañero ha ocurrido fuera de la pantalla: 33 años después de aquel rodaje, Sam Neill todavía seguía apoyando al niño con el que un día huyó de los dinosaurios.