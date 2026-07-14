Sale a la luz la causa de la repentina muerte del exactor infantil Blake Garrett a los 33 años

Blake Garrett, exactor infantil conocido por interpretar a Plug en la película Cómo comer gusanos fritos, murió el pasado 8 de febrero a los 33 años sin que entonces se conocieran las causas exactas de su fallecimiento. Ahora, cinco meses después, el informe del médico forense ha revelado qué provocó su inesperada muerte.

Según el informe de la Oficina del Médico Forense Jefe de Oklahoma recogido por TMZ, Garrett murió por toxicidad aguda de fentanilo y su fallecimiento ha sido considerado oficialmente accidental. El antiguo actor se encontraba en una residencia para personas en proceso de recuperación en Tulsa, Oklahoma, cuando murió.

Blake Garrett | New Line Cinema

La conclusión de los forenses coincide con las sospechas que su madre, Carol Garrett, ya había expresado cuando se conoció la muerte de su hijo. Según explicó entonces, Blake llevaba tres años sobrio, pero apenas una semana antes de fallecer había acudido a urgencias debido a un intenso dolor y había sido diagnosticado con herpes zóster.

Su madre temía que el antiguo actor pudiera haberse automedicado para tratar de aliviar el fuerte dolor que sufría y siempre defendió que, si las sustancias habían tenido algo que ver con su muerte, habría sido un trágico accidente. La investigación forense ha determinado ahora oficialmente el carácter accidental de su fallecimiento.

La muerte de Blake Garrett conmocionó el pasado febrero a quienes habían crecido viendo al exactor infantil en pantalla. Cinco meses después, el informe forense ha despejado finalmente la incógnita y ha confirmado el desenlace que su propia madre temía: su muerte a los 33 años fue consecuencia de una intoxicación accidental por fentanilo.