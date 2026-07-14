Sam Neill dio en adopción a su hijo mayor pero se reencontraron 25 años después: Su conmovedora historia

La trágica muerte de Sam Neill ha conmocionado por completo a la industria del cine, especialmente después de que hayamos podido ver la última imagen del inolvidable protagonista de Jurassic Park con buen y muy sonriente antes de morir.

Sin embargo, más allá de su impecable legado profesional, la repentina pérdida del intérprete ha vuelto a sacar a la luz la historia más íntima y conmovedora de su vida personal: el reencuentro con su hijo mayor, Andrew, a quien entregó en adopción en 1969 cuando apenas tenía veinte años al no sentirse capaz de asumir la paternidad.

Tras buscarse mutuamente durante décadas, padre e hijo lograron finalmente reencontrarse en 1994: "Nadie tiene todas las respuestas sobre cómo ser un buen padre. Tengo una familia un tanto peculiar; es más extensa que la mayoría. Mi primer hijo, Andrew, fue dado en adopción cuando era muy pequeño. Yo también era bastante joven, tenía poco más de veinte años. No lo vi durante 25 años y luego nos reencontramos", recordó en 2014 en una entrevista concedida al periódico británico The Times.

El actor siempre defendió que el encuentro con su primogénito se produjo desde un respeto absoluto y sin excesos dramáticos, pasando a formar parte de una gran familia de la que se sentía profundamente orgulloso.

En esa misma entrevista a The Times, Neill rememoró el momento con una gran madurez: "Estos reencuentros se presentan como sentimentales y truculentos, pero no tienen nada de sentimental. Nadie llora desconsoladamente en los brazos de nadie; es algo mucho más maduro... Eres más capaz de lo que crees. Si pudiera darle algún consejo a mi yo de 20 años, sería... eso".

Sam Neill en el Festival de Venecia | Reuters

En total Sam Neill tuvo 4 hijos. Después de Andrew tuvo con la actriz Lisa Harrow durante el rodaje de Omen III: The Final Conflict (1981) a su segundo hijo. Más tarde se casó en 1989 con la maquilladora Noriko Watanabe con la que tuvo una hija y adoptó a la hija mayor de ella que tuvo en su primer matrimonio.