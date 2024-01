Nicole Eggert (Los vigilantes de la playa) se arrepiente de sus implantes de pecho tras padecer cáncer de mama

Nicole Eggert saltó a la fama en los años 90 por dar vida a Summer en Los vigilantes de la playa. La actriz estuvo dos temporadas antes de abandonar la serie protagonizada por David Hasselhoff o Pamela Anderson y que tuvo un remake en el 2017 donde las estrellas eran The Rock y Zac Efron.

A principios de año, la intérprete de 52 años habló con People de su calvario: sufre cáncer de mama en estadio 2. Ella misma lo desveló a sus fans en Instagram, y pronto encontró colaboración con página de GoFundMe creada por una amiga suya para ayudarla con sus tratamientos.

"Es abrumador y estoy haciendo todo lo que puedo para no caer en una espiral. Por la noche, cuando me acuesto, entro en pánico porque pienso, bueno, ¿quién va a cubrir todos los gastos? ¿Quién va a hacer todo esto?", expresó. "Puedo sentirlo. Está ahí. Es necesario sacarlo", explicó sobre su bulto.

La actriz ha tenido dolencias relacionadas con sus pechos desde hace años, concretamente, desde su presencia en Los vigilantes de la playa, donde decidió ponerse implantes mamarios a los 18 años después de volverse cohibida, según ha contado a People: "Ahora me arrepiento, por supuesto".

"Miro a todas estas chicas más jóvenes haciéndolo y pienso: '¡Dios, dejad vuestros cuerpos en paz!' Pero cuando tienes que ponerte ese bañador de una sola pieza y es tan plano que parece plisado, con pliegues al frente... Dices: '¿Qué es esto?' No puedes hacer nada. No puedes rellenarlo con nada", destacó sobre lo incómodo de su traje en la serie.

Nicole Eggert y Pamela Anderson en una promoción de Los vigilantes de la playa | Cordon Press

"Fue una decisión estúpida cuando tenía 18 años", reflexionó. De hecho, desde entonces se ha sometido a varias cirugías, apareciendo en 2015 en un reality show para reducir el tamaño de sus pechos.

Tal y como ha confesado en la entrevista, no estaba preparada ni física ni mentalmente para rodar en un diminuto traje de baño todos los días, a pesar que al principio pensara que había encontrado el papel de sus sueños, pero sintió que la serie explotaba su cuerpo.

Eggert, que hace seis años desveló que fue abusada sexualmente por el actor Scott Baio, añadió que "simplemente no era para lo que me uní. Era un espectáculo y un juego totalmente diferente y no donde quería estar".

La actriz tiene dos hijas de 25 y 12 años, y dijo que la parte más difícil para ella es la idea de dejarlas solas: "Soy su única cuidadora. No tengo familia. No tengo nada".