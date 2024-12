Qué fue de Angus T. Jones: el niño que dejó Dos hombres y medio por sus creencias religiosas y después se arrepintió

Crecer bajo los focos de Hollywood no siempre es fácil y, aunque se puede ganar mucho dinero, también expone a los niños a una fama no siempre fácil de gestionar que, cuando crecen, puede explotar como un problema. Es lo que le sucedió a Angus T. Jones, conocido mundialmente por haber interpretado durante años a Jake Harper, el adorable y cómico sobrino de Charlie Sheen en Dos hombres y medio (era, de hecho, el "medio" del título).

No era la comedia más sofisticada, pero sí tenía un humor sencillo y eficaz que la convirtió en una de las ficciones más vistas y populares en su momento y Angus se convirtió en el actor infantil mejor pagado en televisión, con un sueldo estimado de 350.000 dólares por episodio en su momento más alto.

Dos hombres y medio | neox

Angus comenzó a trabajar en la serie a la edad de nueve años, pero antes de que finalizase su emisión protagonizó una polémica que le hizo salir de la misma. Fue durante la décima temporada de la serie (de doce que tuvo) cuando el joven protagonizó un vídeo que se volvió viral, una entrevista en un canal religioso en la que decía que la serie era "basura", animaba a dejar de verla e insinuaba que formaba parte de un plan "del enemigo" (entendiéndose, quizás, como el demonio).

Aunque más tarde realizó un comunicado en el que pedía disculpas por sus palabras, los responsables de la serie sacaron a su personaje de la historia, justificándolo porque Jake, ya adulto, se mudaba a Japón para servir en el ejército y, en su lugar, se introducía a Jenny Harper (Amber Tamblyn), hija ilegítima de Charlie. La razón, parece ser, era que las creencias religiosas del joven actor chocaban con los valores de la serie y le generaban un constante conflicto.

Él llegó a decir que se sentía como un "hipócrita a sueldo" y, desde entonces, se apartó de la televisión aunque tuvo esporádicos regresos. "No puedes ser una persona verdaderamente temerosa de Dios y estar en una serie de televisión como Dos hombres y medio. Sé que no puedo. No es coherente lo que estoy aprendiendo, lo que dice la Biblia y estar en la serie". Durante un tiempo, Angus T. Jones estuvo bajo la influencia del pastor adventista Christopher Hudson, famoso por sus opiniones extremas, tales como que Jay-Z es un masón que adora a Satanás o que los neoyorquinos están destinados a convertirse en caníbales y devorar a sus hijos.

A decir verdad, Dos hombres y medio supo mantenerse a flote de todos los vaivenes que sufría tras las cámaras, ya que no solo tuvo problemas con el "medio", sino también con uno de los hombres, Charlie Sheen, que protagonizó muchos desencuentros con el creador de la serie, Chuck Lorre. Su personaje murió, pero volvió como fantasma interpretado por Kathy Bates y, además, se introdujo a Ashton Kutcher para suplir su hueco.

Volviendo al joven Angus, tras abandonar Hollywood se mudó a Boulder, Colorado, donde realizó Estudios Ambientales y en Judaísmo en la universidad, aunque no los concluyó, pero declaró haberse sentido bien en un lugar donde no era el centro de atención constante. Así, buscó una vida más sencilla, se enfocó en algunos proyectos empresariales (que parece que no salieron del todo bien) y también se fue alejando del fervor religioso tan extremo de antes. "Estoy interesado en ver a dónde voy sin que una organización me dé su sello de aprobación sobre si soy bueno o malo", dijo a la revista People, "Durante mucho tiempo tenía una forma de pensar bastante apocalíptica, pero ahora me estoy divirtiendo y disfrutando de mi situación actual".

No obstante, el actor volvió a Dos hombres y medio para un cameo sorpresa de apenas tres minutos en el episodio final de la serie, con un aspecto muy cambiado con el pelo largo y barba. Además de contar que había dejado el ejército y había ganado una millonada en Las Vegas, Jake hacía una broma autorreferencial diciendo que "había ganado mucho dinero con chistes estúpidos", aludiendo la serie así a la propia marcha del actor. Después, tuvo un pequeño papel en la serie Horace and Pete.

Aún así, Angus dejó claro que su prioridad no era seguir con la interpretación y que desea tener una vida tranquila. Y, desde luego, puede hacerlo con todo el dinero que ganó en la serie. Una serie para la que, por cierto, en 2016 ya tuvo mejores palabras. "Ahora entiendo bien por qué la gente me decía que Dos hombres y medio era el mejor de los trabajos. Esa fue la oportunidad de mi vida y todos siempre me lo han dicho, pero ahora lo estoy comprendiendo por mí mismo", declaró a Billboard.