El actor de Los Vigilantes de la playa, Mike Newman, habla 16 años después de diagnosticarle Parkinson: "Todo se detiene"

Los Vigilantes de la Playa se ha convertido en una serie de culto después de marcar a toda la generación de los 90 y trascender más allá de ser una serie de televisión.

La ficción contó con un reparto muy coral que iba más allá de Pamela Anderson o David Hasselhoff. Así, hace solo unos días volvíamos a ver a la actriz Yasmine Bleeth, quien se retiró de su carrera como actriz al sufrir importantes problemas con las drogas.

Y, ahora, también ha reaparecido el actor Mike Newman quien dio vida a Newmie Newman a lo largo de toda la serie, desde 1989 hasta el 2001.

El motivo por el que ha vuelto a saberse de él se debe a que el director Matt Felker está realizando Baywatch: The Documentary donde se recogerá su historia. Y es que, Mike era el único que no era actor profesional y fue en la vida real salvavidas.

"Fui demasiado útil para que se deshicieran de mí", explica sobre su duración en la serie. "Básicamente comencé como especialista y, después de siete años de estar fuera de los créditos iniciales, finalmente fui ungido y me permitieron estar al frente de la serie", recuerda.

Pero, más allá de su paso por Los Vigilantes de la Playa, la vida de Mike Newman sufriría un varapalo cuando a los 50 años en el 2006 le diagnosticaron Parkinson, enfermedad que lleva padeciendo 16 años.

El actor explica decidió ir a un especialista cuando su familia empezó a ver en él cierto deterioro físico, no podía andar bien o era más lento cuando nadaba.

"Todo cambia", dice Newman a People. "Todas esas cosas que pensabas que ibas a hacer con tus hijos y nietos, las fotografías que íbamos a sacarnos, todos los planes que tenía... se detuvieron".

En un principio Newman no quería participar en el documental ya que no quería que se le recordara como "el tipo con Parkinson". Pero el director logró convencerlo y gracias a este proyecto han logrado forjar un bonita relación de amistad: "En el agua, es como Superman , y en tierra, es Clark Kent", explica. "Lo ves en tierra y tropieza, tropieza... pero lo pones en el agua y el tipo es como Superman", dice sobre su aspecto físico.

El actor de 66 años asegura que ha seguido manteniendo un estilo de vida saludable para paliar los síntomas de la enfermedad. Todos los días practica por lo menos unos 45 minutos de ejercicio y también hace kayak, nada o corre por la playa.

"He estado entrenando para esto", comenta. "Alguien que tenga 65 años y no fuese muy atlético, si recibiera la noticia de que tiene Parkinson, no le iría tan bien. Supongo que los vencí a todos, si se lo pudiera llamar derrotar".

A pesar de poder presumir de su condición física, define la enfermedad como "siniestra" y comenta que sus síntomas "avanzan tan lentamente que apenas se nota que están cambiando".

El documental está trabajando de forma directa con la Fundación Michael J. Fox y Cedars-Sinai donde para recaudar fondos para el Parkinson: "Es posible que esto no me ayude. Pero ayudará a alguien en el futuro".