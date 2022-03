La maquinaria de promoción de una película como 'The Batman', siempre atrae consigo multitud de actos, entrevistas o declaraciones de sus protagonistas, que levantan la expectación del gran público. En este caso, Robert Pattinson o Zoe Kravitz han sido las caras más visibles de esta producción, regalando a los fans posados deslumbrantes y momentos divertidos.

Así, Zoe Kravitz repasó su papel como Catwoman en una entrevista con The Guardian donde la actriz reveló que en 2012 fue rechazada para el papel en la película 'El Caballero Oscuro: La leyenda renace', la tercera parte de la trilogía de Christopher Nolan, donde le dijeron que era demasiado "urbana" para un papel.

"No sé si vino directamente de Chris Nolan. Creo que probablemente fue un director de casting, o un asistente del director de casting... Ser una actriz de color y que me dijeran en ese momento que no podía optar al papel debido al color de mi piel, y que la palabra 'urbana' fuera lanzada de esa manera, me resultó difícil de ese momento", dijo la intérprete de 33 años.

El significado despectivo de la palabra "urbano"

El calificativo "urbano" en este contexto es un eufemismo hacia las personas negras que empezó a usarse en la década de los 60, cuando las personas de mayoría raza caucásica se asentaron en las zonas residenciales en la periferia de la ciudad. Mientras que las de otras etnias se quedaron en las grandes urbes formando, en ocasiones, guetos.

De este modo, la intérprete ha acudido a las redes sociales ante el aluvión de titulares que aseguraban que no fue considerada como Catwoman en 2012 por por ser negra, en favor de Anne Hathaway.

Las palabras de Zoe Kravitz acusando a los medios de usar clickbait

La estrella de 'The Batman' dejó clara su versión mediante una historia de Instagram en la que aleccionaba al "mal periodismo": "No me dijeron que era demasiado urbana para interpretar a Catwoman en 'El Caballero Oscuro'. No habría tenido sentido para mí ni siquiera ser considerada para ese papel en ese momento".

"Quería hacer una audición para un pequeño papel en la película y me dijeron (no sé quién dijo esto, pero así es como me lo dijeron) que no iban a ser 'urbanos' con el papel. Esto es algo que escuché mucho hace 10 años, era una época muy diferente", continuó.

"No mencioné esto para señalar o hacer que alguien parezca racista, es decir, a Chris Nolan, los productores de la película o cualquier persona del equipo de casting, porque realmente no creo que nadie quisiera hacer daño. Simplemente estaba dando un ejemplo de cómo era ser una mujer de color en esta industria en ese momento".

"Nuevamente, esto fue hace muchos años cuando estas palabras se dijeron de forma muy casual y, aunque estoy muy contenta de que estemos intentando evolucionar, tranquilicémonos, y verificar los hechos antes de escribir cosas que no son ciertas", concluyó.

