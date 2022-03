Zoe Kravitz despeja las dudas sobre la sexualidad de Catwoman en 'The Batman'

Los fans sabrán si la expectación que hay alrededor de 'The Batman' está justificada el próximo 4 de marzo que llega por fin a los cines. Mientras tanto, Robert Pattinson se ha encargado de ir desgranando a esta nueva versión del héroe como dijo a GQ: "No tiene una personalidad de playboy en absoluto, por lo que es un bicho raro como Bruce y un bicho raro como Batman, y seguí pensando que tiene un sesgo más nihilista".

A su lado aparece Catwoman, a la que da vida Zoe Kravitz. Todo hace indicar que esta anti heroína jugará un papel importante en la historia, teniendo un arco argumental y unos propósitos propios. Así, después del estreno, la actriz ha repasado ante los micrófonos de Pedestrian.TV uno de los aspectos de Selina Kyle en la cinta de Matt Reeves. A continuación, unos detalles que no revelan nada de la trama principal:

Al ser preguntada después del visionado en la premiere sobre la sexualidad de la ladrona más famosa de Gotham, la intérprete aclaró si su personaje era bisexual por su cercanía con una mujer que aparece en la cinta y tendrá una importancia clave, Anika.

"La forma en la que interpreté eso fue que tenían algún tipo de relación romántica", desveló. El entrevistador, entonces, le cuestionó si Selina es bisexual a lo que la actriz exclamó que estaba de acuerdo.

Zoe Kravitz en la premiere de 'The Batman' | Getty

Sobre este hecho, Matt Reeves expresó: "En cuanto a su relación con Anika, hablé con Zoe desde el principio y me dijo algo que me gustó: 'A Catwoman le gusta la gente callejera porque ella lo fue, y quiere cuidar de ellos porque no quiere verse así otra vez: Anika es como una gata callejera, y por eso la quiere".

"No creo que tuviéramos la intención de ir en esa dirección, pero puedes interpretarlo de esta forma con seguridad. Ella tiene intimidad con ese personaje, del que siente un cariño tremendo y profundo, más que algo sexual, pero teníamos la intención de que fuese algo muy íntimo".

