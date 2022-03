'The Batman': Explicación de la secreta escena postcréditos

Uno de los estrenos más esperados de los últimos tiempos ha llegado por fin, y es que 'The Batman' ha llegado a los cines arrasando y sin dejar indiferente a nadie.

La nueva historia del oscuro superhéroe con Robert Pattinson está generando mucho ruido y debate, y una gran popularidad entre el público.

Pero además de su trama llena de los misterios de Enigma, la película de Matt Reeves se guarda otro acertijo para el final.

Y es que al final de los créditos algunos fans comenzaron a notar que aparecía un código y la palabra "GOOD BYE <?>". Además, como algunos usuarios han reportado después, hay un flash casi imperceptible con la dirección www.rataalada.com.

En esta web, donde te las puedes ver cara a cara con Enigma, te pregunta una serie de acertijos para llegar a una misteriosa escena. Las respuestas correctas, si quieres hacerlo tú mismo, son 'confusion', 'renewal', y 'mask'. Unas palabras en inglés muy ligadas a la cinta.

Finalmente has de utilizar la misma contraseña que Batman, 'promise', para ver un vídeo de Thomas Wayne durante la campaña que tanto marcó al villano. Puedes ver la escena aquí.

¿La clave de la secuela de 'The Batman'?

Pero la cosa no acaba ahí, pues Enigma no se rinde nunca. Y después de hacer otra pregunta sobre Batman, asegura que "algo está viniendo" y que "esto no se ha terminado", mientras se descarga una imagen llena de símbolos rojos para que tu detective interior no pare. ¿Será un mensaje sobre la participación de Paul Dano en las posibles secuelas?

Mensaje de Enigma en 'The Batman' | Warner Bros.

'The Batman' ha conquistado la taquilla española con el mejor fin de semana de estreno del año y con el trabajo de Robert Pattinson, Zoe Kravitz, Colin Farrell, Jeffrey Wright, Paul Dano o por supuesto su director Matt Reeves, que ya ha dejado claro que tiene planes para continuar esta oscura versión de la historia.

Seguro que te interesa

'The Batman': Zoe Kravitz acabó llena del sudor de Robert Pattinson en la primera escena que rodaron