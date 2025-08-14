Angelina Jolie, lista para dejar atrás Hollywood y mudarse de Los Angeles: Busca iniciar una nueva etapa vital

Hace casi una década que Angelina Jolie y Brad Pitt pusieron fin a su matrimonio, pero la separación no trajo consigo la paz. Desde entonces, la expareja ha estado envuelta en un largo y tensoenfrentamiento judicial, especialmente por la custodia de sus seis hijos.

Las disputas, que han incluido desde acuerdos de visitas hasta batallas por el control de bienes, han condicionado gran parte de las decisiones personales de la actriz, incluida su permanencia en LosÁngeles durante más tiempo del que quisiera.

Sin embargo, la actriz, de 50 años, ha comenzado los preparativos para vender su icónica mansión, una joya arquitectónica de 1913 que perteneció al legendario director Cecil B. DeMille.

Angelina Jolie junto a sus hijos | Getty

Una fuente cercana a la actriz ha confirmado a People que Jolie "nunca quiso vivir en Los Ángeles a tiempo completo, pero no tuvo otra opción debido al acuerdo de custodia".

"Tiene planes de mudarse tan pronto como Knox y Viv cumplan 18 años el año que viene", aseguraba.

"Está barajando varias opciones en el extranjero... Estará muy contenta cuando pueda marcharse de Los Ángeles", ha comentado sin aclarar el destino.

La mansión, que Jolie compró en 2017 por 24 millones y medio de dólares, cuenta con más de mil metros cuadrados distribuidos en seis dormitorios y diez baños.

"Una obra maestra histórica y una finca verdaderamente hermosa", la describe la fuente.

Conocida como una de las residencias más prestigiosas de la zona, combina el encanto del viejo Hollywood con amplios jardines, piscina, casa de té, bodega y vistas al Observatorio Griffith.

Angelina Jolie vuelve a sonreír junto a sus hijos | Gtres

La motivación de Jolie para irse también está vinculada a su visión de vida familiar, tal y como explicó a The Hollywood Reporter en 2024:

"Cuando tienes una familia numerosa, quieres que tengan privacidad, paz y seguridad. Ahora tengo una casa para criar a mis hijos, pero a veces este lugar puede ser... esa humanidad que encontré al otro lado del mundo no es la que encontré aquí"

Aunque no haya información oficial sobre su destino, se especula que pueda tratarse del sudeste asiático, en Camboya. Un país con el que tiene una fuerte conexión profesional y sobre todo personal, ya que allí adoptó a su hijo mayor, Maddox.

Con la cuenta atrás hacia la mayoría de edad de sus gemelos, la venta de la mansión marcará un cambio radical de dirección en la vida de Angelina y sus hijos.