Orlando Bloom habla de su transformación física que le ocasionó "pensamientos obsesivos": 13 kilos menos, hambre extrema e insomnio

A sus 48 años, Orlando Bloom combina su carrera en el cine con la crianza de su hija Daisy Dove junto a la cantante Katy Perry, de la que se separaba el pasado mes de julio.

En este nuevo capítulo profesional, Bloom se ha volcado de lleno en The Cut, un drama intenso que lo aleja de la fantasía y la aventura para adentrarse en un terreno más crudo y realista.

El británico interpreta a un exboxeador que busca recomponerse tras una decepcionante derrota, un papel que lo llevó a someterse a una de las transformaciones físicas más extremas de su carrera, y que él mismo admite que "definitivamente no es algo para intentar en casa".

Para conseguir credibilidad, el actor adelgazó alrededor de 13 kg en aproximadamente tres meses bajo supervisión profesional: "Lo que no esperaba y me sorprendió fue el desgaste mental queconlleva este tipo de disciplina intensa".

"La paranoia y la ansiedad fueron muy reales y perturbadoras, causadas por la falta de sueño, ¡resulta que no puedes dormir cuando tienes hambre!", contaba Bloom a People.

"La restricción de agua para llegar a mi peso más bajo para las escenas finales me llevó a tener pensamientos obsesivos con la comida, soñando con lo que podría comer cuando finalmente terminara la dieta de atún y pepino", explicaba.

Orlando Bloom en The Cut | Paramount Movies

Bloom ha asegurado haber llevado su método con responsabilidad: "Me supervisaban semanalmente y mis análisis de sangre estaban controlados por un nutricionista experto, Phillip Goglia".

"Esta es una historia sobre las luchas que todos enfrentamos y lo que se necesita para combatir nuestros demonios internos y encontrar la autoaceptación", decía explicando el argumento de la cinta que, a su vez, podría ser el reflejo de su realidad.

The Cut, dirigida por Sean Ellis y escrita por Justin Bull, también cuenta con la participación de Caitríona Balfe y John Turturro. La película llega a los cines el 5 de septiembre.