Will Smith responde a las acusaciones que lo vinculan en el escándalo de Sean 'Diddy' Combs: "Es una maldita mentira"

Sean 'Diddy' Combs continúa bajo custodia policial en Nueva York después de ser acusado en septiembre de tráfico sexual, crimen organizado, fraude o coacción y transporte para la prostitución.

Tras salir a la luz su escándalo y sus agresiones hacia su pareja, se puso el foco en las famosas y denigrantes fiestas que organizaba, a la que asistieron multitud de famosos, y en la que se descubrieron miles de botellas de aceite para bebés y lubricantes, y una gran cantidad de drogas.

Combs ha negado haber cometido ningún delito, pero permanecerá entre rejas hasta su juicio en mayo de 2025.

Sean 'Diddy' Combs en una foto de 2022 | EFE

En medio de este escándalo del que muchos rostros conocidos se han desmarcado a pesar de guardar cierta relación con el productor musical, el nombre de Will Smith se puso sobre la mesa y muchos usuarios apuntaron en las redes sociales que el actor participa de forma activa en estos bacanales.

Ante el revuelo durante estos meses, el intérprete ha roto su silencio mientras actuaba en el teatro Observatory North Park en San Diego, negando cualquier conexión con los presuntos crímenes del magnate musical.

Will Smith | Getty

En unos vídeos obtenidos por TMZ, Smith se dirigió a la multitud hablando sobre los memes que lo vinculan con Combs: "En el mundo en el que vivimos ahora es muy difícil para vosotros discernir lo que es real y lo que es verdad. He estado viendo los memes y esas cosas... Algunas de esas cosas son divertidas... No he abordado nada de esto públicamente, pero solo quiero decir esto de forma muy clara: no tengo nada que ver con Puffy, así que podéis parar con todos esos memes. Podéis detener todas esas tonterías".

"No he estado cerca de ese hombre, no he hecho ninguna de esas estupideces", dijo Smith, que en el pasado fue fotografiado en distintos eventos. "Así que, si oís que alguien dice eso, es una maldita mentira", recalcó.

Will Smith y Sean 'Diddy' Combs en 2008 | Getty Images

"Ni siquiera me gusta el aceite para bebés", señaló, mientras añadía que le estaban "volviendo loco" la cantidad de desinformación y memes sobre este caso.