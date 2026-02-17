Jada Pinkett Smith se enfrenta desde finales de 2025 a una demanda civil interpuesta por Bilaal Salaam, quien asegura que la actriz lo intimidó tras realizar declaraciones públicas sobre la vida privada de Will Smith. El caso se enmarca en la oleada de polémicas que rodearon a la familia Smith después de que Salaam afirmara en un podcast haber presenciado un supuesto encuentro sexual entre el actor y Duane Martin, unas acusaciones que el entorno de los Smith ha negado de forma tajante desde el primer momento.

Ahora, la actriz ha solicitado formalmente a un tribunal de California que desestime la demanda en su totalidad, amparándose en la ley anti-SLAPP del estado, que protege frente a denuncias consideradas infundadas y diseñadas para silenciar la participación pública. En la moción obtenida por PEOPLE, su defensa sostiene que las declaraciones de Pinkett Smith se produjeron en un contexto de respuesta a acusaciones públicas falsas.

Will Smith y Jada Pinkett Smith en la Semana de la Moda de París | Gtres

La actriz ya había respondido públicamente a las afirmaciones de Salaam en una entrevista, donde fue tajante: "Tonterías". En la moción presentada ante el tribunal, su equipo legal subraya que el demandante: "concedió voluntariamente entrevistas a los medios de comunicación, alegando, sin pruebas, que presenció personalmente" un encuentro sexual de Will Smith, y que esas acusaciones fueron: "falsas, no corroboradas y formuladas para llamar la atención como parte de una campaña pública de acoso contra la demandada y su familia".

Por su parte, Salaam sostiene en su denuncia que Pinkett Smith lo confrontó en el vestíbulo de un hotel en septiembre de 2021 y que le lanzó amenazas explícitas, llegando a decirle que: "terminaría desaparecido o recibiría una bala". Además, afirma que los Smith intentaron intimidarlo legalmente con una carta de cese y desistimiento, algo que la defensa de la actriz rebate al señalar que se trataba de: "correspondencia legal confidencial enviada por un abogado en previsión del litigio" y protegida por la ley de California.

Will Smith y Jada Pinkett Smith en la Apple Film premiere de Emancipation en Los Angeles | Cordon Press

El movimiento legal de Pinkett Smith marca el primer paso formal para intentar tumbar el caso antes de que avance en los tribunales, en un conflicto que mezcla acusaciones personales, declaraciones públicas y un nuevo frente judicial para una de las parejas más mediáticas de Hollywood.