Will Smith y Jada Pinkett, pillados cogidos del brazo en París tras sus problemas matrimoniales

Will Smith y Jada Pinkett Smith han vuelto a convertirse en el centro de todas las miradas. La pareja ha sido fotografiada en una de sus escasísimas apariciones públicas saliendo del exclusivo restaurante Loulou Paris, donde disfrutaron de una cena familiar junto a su hijo Jaden.

Lo que ha desatado la locura en redes sociales ha sido la complicidad mostrada al abandonar el local, momento en el que Jada no dudó en entrelazar firmemente su brazo con el de Will mientras caminaban juntos.

Un cariñoso gesto que llega casi una década después de que decidieran, de mutuo acuerdo en 2016, dejar de convivir como un matrimonio tradicional sin llegar a divorciarse legalmente.

Este inesperado y cercano reencuentro en territorio europeo se produce en un marco muy especial para la familia, ya que la pareja se había dejado ver muy unidos hace unos meses en París tras haber superado todas las polémicas que han rodeado a su matrimonio en los últimos años.

Una andadura sentimental que quedó marcada a fuego por el tenso incidente de los Oscar de 2022, cuando el actor abofeteó a Chris Rock en directo tras un chiste sobre la alopecia de Jada.

Semanas después de aquel altercado, la propia Jada habló en Red Table Talk para dejar claro el camino que emprendería su entorno desde ese instante: "Considerando todo lo que ha sucedido en las últimas semanas, la familia Smith se ha centrado en una profunda sanación".

Aunque supuestamente ya no comparten una vida conyugal convencional, se ve que mantienen su respaldo mutuo en público y coinciden habitualmente en fechas familiares y festejos clave.