La televisión busca nuevos líderes creativos: así está cambiando la demanda de talento en la industria audiovisual

La transformación que vive la industria audiovisual está cambiando no solo la forma en la que se consumen los contenidos, sino también los perfiles profesionales que demandan cadenas, plataformas y productoras. La expansión del streaming, la multiplicación de canales de distribución y la creciente competencia por captar la atención de las audiencias han generado una necesidad cada vez mayor de profesionales capaces de crear, desarrollar y liderar proyectos audiovisuales desde una visión global.

Desde su posición en Madrid Content City, considerado el principal hub audiovisual de Europa, The Core School, perteneciente a la red de educación superior Planeta Formación y Universidades, convive diariamente con las principales productoras, cadenas y plataformas que están definiendo el futuro del entretenimiento audiovisual. Rodeada de algunas de las principales compañías del sector, la escuela ha identificado una demanda creciente de perfiles capaces de combinar creatividad, liderazgo, estrategia y conocimiento del negocio audiovisual.

Esta conexión permanente con la industria se refleja también en sus resultados. The Core ha formado ya a cerca de 1.500 estudiantes y el 75 % de sus egresados desarrolla actualmente su carrera profesional en el sector audiovisual y del entretenimiento. Una experiencia que le permite identificar con precisión cuáles son las competencias y perfiles más demandados por el mercado.

Ya no basta con saber producir o realizar un programa. La industria necesita profesionales capaces de detectar tendencias, diseñar formatos, coordinar equipos multidisciplinares, comprender las audiencias y desarrollar contenidos capaces de funcionar simultáneamente en televisión, plataformas y entornos digitales.

En este contexto, Flora Sánchez Castañón, directora del Máster en Creación y Dirección de Programas de Televisión de The Core y directiva de Atresmedia, explica que "la industria audiovisual vive uno de los momentos de mayor transformación de su historia. Hoy no basta con tener talento o creatividad; las cadenas, plataformas y productoras buscan profesionales capaces de entender el negocio, liderar equipos, detectar tendencias y convertir una idea en un contenido viable. Nuestro compromiso es formar precisamente a esos perfiles que el mercado necesita y está demandando de forma urgente”.

Del director de programas al arquitecto de contenidos

La televisión actual se desarrolla en un ecosistema diferente al de hace apenas una década. Los contenidos nacen pensando en múltiples pantallas, los formatos viajan entre países y plataformas, y las empresas necesitan perfiles preparados para responder a un mercado global.

Esta realidad ha impulsado el crecimiento de áreas como el desarrollo de formatos, la innovación audiovisual, la producción ejecutiva, el branded content y la estrategia de contenidos. Los profesionales más demandados son aquellos capaces de participar en todas las fases del proceso creativo y empresarial, desde la generación de una idea hasta su lanzamiento y explotación.

Un máster diseñado para los profesionales que demanda el mercado

Esta necesidad de nuevos perfiles profesionales ha impulsado la creación de programas formativos específicamente diseñados para responder a las demandas actuales de la industria.

Con el objetivo de responder a esta transformación, The Core ha desarrollado el Máster en Creación y Dirección de Programas de Televisión, una formación especializada que prepara a los alumnos para idear, diseñar, escribir y dirigir formatos audiovisuales adaptados a las necesidades actuales de la industria.

El programa destaca por ser el primer y único máster especializado tanto en televisión como en contenidos desarrollados específicamente para medios digitales, una combinación que refleja la convergencia que vive actualmente el sector.

Además, ha sido diseñado junto a profesionales en activo procedentes de compañías como Atresmedia, Mediaset, RTVE, Netflix, ITV Studios, Shine Iberia, Boomerang TV, Fremantle, The Mediapro Studio o Secuoya, garantizando una conexión permanente con la realidad profesional.

Uno de los elementos diferenciales del programa es su colaboración exclusiva con Atresmedia y la aplicación del Modelo Industry Alike, una metodología que reproduce las dinámicas reales de trabajo presentes en productoras, cadenas y plataformas.

Los estudiantes trabajan en proyectos reales, participan en sesiones de pitching, desarrollan formatos audiovisuales y aprenden a desenvolverse en entornos similares a los que encontrarán posteriormente en su carrera profesional.

Nueve meses de experiencia práctica, conexión directa con la industria y 100% de empleabilidad

La formación incorpora nueve meses de experiencia práctica, la posibilidad de realizar prácticas externas voluntarias y el desarrollo de un Trabajo Fin de Máster centrado en la creación integral de un formato de entretenimiento.

A lo largo del programa, los alumnos conciben, diseñan y presentan un proyecto audiovisual completo ante potenciales stakeholders, reproduciendo los procesos reales que se desarrollan en la industria y reforzando su preparación para el entorno profesional.

La fuerte demanda de estos perfiles especializados se refleja en los resultados de inserción laboral del programa. El Máster en Creación y Dirección de Programas de Televisión registra actualmente una tasa de empleabilidad del 100 %, un indicador que avala la calidad de la formación y su alineación con las necesidades del sector.

Otro de los aspectos más valorados por los estudiantes es la oportunidad de construir una red de contactos profesionales desde el primer día. La interacción constante con docentes en activo, empresas colaboradoras y antiguos alumnos que desarrollan su carrera en cadenas, productoras y plataformas facilita el acceso a oportunidades reales y permite comprender de primera mano el funcionamiento de la industria audiovisual.

La televisión del futuro ya se está creando

La expansión de las plataformas y la internacionalización de los contenidos seguirán impulsando la demanda de perfiles capaces de unir creatividad, liderazgo y visión estratégica.

En este contexto, la formación especializada se consolida como una herramienta clave para responder a las necesidades de una industria en constante evolución. Y programas como el Máster en Creación y Dirección de Programas de Televisión de The Core reflejan cómo la formación audiovisual también está evolucionando para preparar a los profesionales que diseñarán los contenidos del futuro.

Para más información: https://www.thecoreschool.com/noticias/