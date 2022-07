Will Smith confiesa cuál fue la implicación de Jada Pinkett en la bofetada a Chris Rock en los Oscar 2022

Han pasado ya cuatro meses desde que Hollywood se consternara ante la reacción de Will Smith en los Oscar 2022. Tras el desafortunado chiste de Chris Rock sobre la alopecia de Jada Pinkett, la mujer del actor de 'Men in Black', Will Smith se levantó, subió al escenario y abofeteó a Chris Rock.

Desde entonces, Will Smith ha afrontado las consecuencias de su acto impulsivo, pero son muchos los que pedían que saliera públicamente a pedir perdón a Chris Rock y aclarara los hechos. Este viernes, por fin, lo ha hecho y el medio para hacerlo ha sido, nada más y nada menos, un vídeo de casi seis minutos en su propio canal de YouTube.

Lo cierto es que la polémica de los Oscar 2022 se ha vivido en dos bandos, o tres. Hay quien, a pesar de los hechos, justificaba a Will Smith y quien se centraba en la víctima, Chris Rock, pero también hay quien señalaba a Jada Pinkett como a la verdadera víctima del suceso, ya sea por el comentario desafortunado sobre su físico o por la reacción exagerada de su marido.

El momento de Chris Rock y Will Smith en los Oscar | Cordon Press

Y es que, hasta ahora, las redes sociales son las que habían avivado el suceso con un debate interminable sobre los límites del humor, la violencia y el patriarcado. Finalmente, tras varios meses meditando Will Smith por fin ha aclarado todo.

La esperada disculpa de Will Smith a Chris Rock

En su confesión, lo primero que ha hecho el actor es aclarar que cuando el evento pasó trató de comunicarse con Chris Rock. Sin embargo, el cómico seguía consternado y no estaba preparado para hablar. Ante la espera, Will Smith ha decidido lanzar un mensaje públicamente: "Te pido perdón. Mi comportamiento fue inaceptable, estoy aquí para cuando estés preparado para hablar".

Esta polémica ha derivado en muchas entrevistas y comentarios, tanto con los protagonistas como con sus familias. Así, la madre del cómico Chris Rock también salió en una entrevista defendiendo a su hijo y esto hizo que Will Smith se diera cuenta de "cuántas personas habían resultado heridas".

Ahora, ha querido aprovechar para disculparse también con la madre de Chris Rock, su familia y también con su hermano Tony Rock, con quien Will Smith tenía una gran relación.

El actor no solo ha aprovechado para disculparse con la familia Rock, sino que también ha pedido perdón por enturbiar y ensombrecer el momento de sus compañeros que habían sido nominados, pero piensa que "realmente no es suficiente".

Will Smith aclara la implicación de Jada Pinkett

Entre los defensores del actor, había quien apuntaba a que había su mujer quien lo había incitado a hacer algo. En el vídeo ha querido aclarar que "Jada no tuvo nada que ver" y que fue su propia decisión.

Jada Pinkett en los Oscar | Getty

Ante esto, el actor también ha aprovechado para disculparse con Jada, con sus hijos y con su familia, por todo lo que han sufrido a raíz del desafortunado evento.

"Me he pasado los últimos tres meses reproduciendo y comprendiendo los matices y las complejidades de lo que pasó en ese momento", confesaba. Y es que el actor no ha querido entrar en detalle, pero ha asegurado que "no hay una parte de mí que piense que esa fue la manera correcta de comportarse en ese momento".

Will Smith confiesa cómo se siente después de todo

El actor es consciente de que ha decepcionado a muchas personas y esto es algo que le duele: "Decepcionar a la gente es mi trauma central. Odio cuando cuando decepciono a la gente". Y es que no deja de repetirse que "no estuve a la altura de la imagen y la impresión que la gente tenía de mí".

Lo cierto es que las cosas que se hacen no se pueden reparar, pero Will Smith está arrepentido y está tratando de hacerlo "sin avergonzarme de mí mismo", pues ha querido recalcar que, pese a todo, es humano y que puede cometer errores.

"Estoy tratando de no pensar en mí mismo como un pedazo de mierda", confesaba en el vídeo.

Ha finalizado el comunicado lanzando palabras de amor, pues quiere demostrar que va a trabajar para que pronto "podamos volver a ser amigos".

