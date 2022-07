Kevin Hart revela cómo está Will Smith tras desaparecer del foco mediático: "Se arrepiente"

El incidente que protagonizó Will Smith en la ceremonia de los Oscar al propinar una bofetada al presentador, Chris Rock, ha sido una de las noticias más sonadas en lo que va de año, con todo el aislamiento y el perjuicio en la carrera de Will Smith que ha supuesto a posteriori.

Con proyectos cancelados, otros en el aire, y otros que siguen en pie, Will Smith se decidió, tras lo ocurrido, iniciar un proceso de rehabilitación para calmar su estrés que le llevó hasta la India. Desde entonces se ha mantenido fuera de la esfera pública, tras ser el foco de atención durante unos meses.

Ya ha pasado un tiempo, y ahora ha sido su amigo, el cómico y también actor Kevin Hart, el que ha recordado lo sucedido para afirmar que "Will se arrepiente por esto, ya sabéis, se encuentra mucho mejor ahora, y desde luego mucho mejor de lo que estaba antes".

Kevin Hart | Getty

También ha expresado, en una entrevista a ET, su deseo de que Will pueda llegar a un entendimiento con Chris Rock: "Lo único que espero es que los dos encuentren una forma de conciliar respecto a eso y que puedan seguir adelante".

No es el único que espera una reconciliación entre Chris y Will. Jada Pinkett, mujer de Will Smith y tercera en discordia por el chiste que Chris Rock hizo sobre su alopecia, dijo en su programa 'Red Table Talk' que también espera ese perdón entre ambos, como puedes ver en el vídeo de arriba.

El momento de Chris Rock y Will Smith en los Oscar | Cordon Press

Kevin Hart se ha mostrado muy comprensivo con Will Smith por su situación, a pesar de haber bromeado sobre lo sucedido en su tour de comedia 'Reality Check': "Somos humanos y cometemos errores. Esto no va de hablar del pasado, va sobre comprender el presente y hacer lo mejor para seguir adelante".

"Yo todavía le quiero mucho, todavía quiero a Chris, y no se puede juzgar a una persona por una sola cosa. La vida sigue y las personas crecen, dadle la oportunidad a él de hacerlo", ha dicho Hart sobre su amigo.

Aparte de hablar de Will Smith, se ha referido también a Dwayne Johnson, otra de las grandes amistades con las que Kevin cuenta en Hollywood, y con el que ha coincidido en las recientes entregas de 'Jumanji': "Os soy honesto, tenemos una gran relación dentro y fuera de la pantalla, y esto no es muy habitual, me doy cuenta de lo especial que es. Normalmente no tienes esa misma relación dentro y fuera a un nivel tan grande".

"Me gusta la forma en la que, cuando estamos solos, hablamos del material que nos ofrecen, y juntos encontramos maneras de ser creativos", ha añadido Kevin Hart sobre Johnson.

