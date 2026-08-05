¿Volverá Demi Lovato a Camp Rock 3? Años de distanciamiento con los Jonas Brothers, problemas personales y reencuentro

Hace unos meses vimos una increíble actuación en directo de Demi Lovato y los Jonas Brothers que hizo estallar las redes sociales, pero tras este emotivo reencuentro que parecía sanar la infancia de toda una generación se esconde una realidad mucho más compleja.

El inesperado momento ha avivado los rumores sobre la producción de Camp Rock 3, la esperada secuela del clásico de Disney Channel. Sin embargo, la gran incógnita que paraliza a los fans de la cultura de Disney es si la cantante y actriz regresará en su icónico papel de Mitchie Torres o si su participación se limitará a la producción ejecutiva.

Los Jonas Brother en Camp Rock 3 | Disney

Como sabemos la relación personal entre Joe Jonas, Nick Jonas y Demi Lovato viene marcada por años de luces y sombras en la industria musical. Tras su conocida ruptura sentimental con Joe durante la promoción de Camp Rock 2: The Final Jam, el verdadero distanciamiento llegó tras la sobredosis de la artista en 2018.

Jonas Brothers y Demi Lovato en Camp Rock | Cordon Press

Tal y como la propia intérprete reveló en su documental, el distanciamiento con Nick Jonas (su antiguo mejor amigo y compañero de la gira Future Now Tour) supuso la fractura definitiva de una de las amistades más famosas del pop de los años 2000.

Mientras el público sigue especulando con un posible cameo de Demi Lovato en la nueva entrega, la gran duda sobre el proyecto sigue totalmente en el aire: ¿tiene sentido recuperar la emblemática franquicia de Disney sin su protagonista original al frente del reparto?