Los planes de Ariana Grande tras decidir retirarse de la vida pública: familia, amigos y su ex de 2016 con el que ha vuelto

Después de confirmar que hará un parón en su carrera y tras pronunciar un rotundo discurso sobre su retirada ante su público, se han conocido los detalles sobre lo que hará Ariana Grande durante su descanso.

Según informa Page Six a través de fuentes de su entorno más cercano, los planes de Ariana Grande son "pasar mucho tiempo con su familia, sus amigos y Ricky", refiriéndose a Ricky Álvarez, con el que la cantante tuvo una relación de abril de 2015 hasta julio de 2016, y en los últimos meses han ido dejando pistas de que vuelven a estar juntos.

Tras dar por finalizado su tour Eternal Sunshine el próximo 1 de septiembre en el O2 Arena de Londres, la cantante busca recuperar el tiempo perdido y desconectar por completo.

Fuentes del entorno cercano a la intérprete han explicado que "entre las giras, los ensayos y sus otros compromisos laborales, ella y Ricky no han podido pasar tanto tiempo juntos como a ella le hubiera gustado en los últimos meses, así que está deseando tener más tiempo sin interrupciones con él".

Y es que, según confirman, la artista había estado "trabajando sin parar durante mucho tiempo y finalmente llegó a un punto en el que se dio cuenta de que necesitaba darse permiso para tomarse un respiro".

La pareja, que reanudó su romance de forma discreta tras la ruptura de la artista con Ethan Slater, busca exprimir este periodo de tranquilidad lejos de la presión mediática.

"Está deseando tener más libertad en su día a día y poder hacer planes sin tener que estar constantemente trabajando en función de una agenda tan exigente", añaden desde su círculo privado, confirmando que la prioridad absoluta de la cantante será refugiarse en su núcleo familiar.

Esta desconexión total implica también su renuncia definitiva a protagonizar la producción del West End Sunday in the Park with George, en la que iba a compartir escenario con Jonathan Bailey el próximo verano.

Los propios responsables de la obra han emitido un comunicado oficial mostrando su compasión y apoyo a la artista en este proceso: "Sabemos que no ha sido una decisión fácil, y ella la toma con nuestra total comprensión y apoyo. Le deseamos todo lo mejor. La producción se estrenará en el Barbican en el verano de 2027, tal como estaba previsto, y el reparto se anunciará próximamente".

Por el momento no existe una fecha fijada para el regreso de la ganadora del Grammy, ya que ha decidido priorizar su bienestar y a su entorno personal sin ataduras profesionales a la vista.