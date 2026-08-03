"Sigue estando presente": El conmovedor homenaje de la viuda de James Van Der Beek en su aniversario

James Van Der Beek sigue muy presente en la vida de su familia. En la fecha en la que habría celebrado su 16º aniversario de boda con Kimberly Van Der Beek, su mujer ha querido recordarle con un emotivo mensaje en redes sociales, apenas unos meses después de su muerte.

El protagonista de Dawson Crece falleció el pasado mes de febrero a los 48 años tras luchar contra un cáncer colorrectal.

Para recordar una fecha tan especial, Kimberly ha compartido en Instagram varias fotos junto a James, entre ellas varios selfies de la pareja y otra imagen en la que aparece abrazando a sus seis hijos.

Junto a las imágenes, ha recordado el día de su boda con un mensaje lleno de cariño: "Hace 16 años fui la mujer más afortunada del mundo al casarme con @vanderjames. La belleza de este matrimonio sigue creciendo cada día gracias a estos increíbles hijos que tenemos".

Después, ha explicado que siente que su marido sigue acompañándolos en el día a día: "Él sigue estando presente y guiándonos. Le estaré eternamente agradecida".

James Van Der Beek con su familia | instagram.com/vanderjames

James Van Der Beek y Kimberly se casaron el 1 de agosto de 2010. Era el segundo matrimonio del actor, después de su divorcio de Heather McComb. Juntos tuvieron seis hijos: Olivia, de 15 años, Joshua, de 14, Annabel, de 12, Emilia, de 10, Gwendolyn, de 8, y Jeremiah, de 4.

Con este mensaje, Kimberly vuelve a demostrar que el recuerdo de James sigue muy vivo en su familia y que, incluso en una fecha tan señalada como la de su aniversario de boda, siente que continúa muy presente en sus vidas.