Marilyn Monroe y Dakota Johnson son primas y hará de ella en una película: Descubre la historia detrás de su parentesco

Un estudio llevado a cabo por la compañía MyHeritage descubrió que Dakota Johnson, la protagonista de Flesh Impact, es prima novena de la actriz que encarna en esta nueva película dirigida por Maggie Gyllenhaal basada en Marilyn Monroe.

Flesh Impact se centra en una celebración de realidad alternativa del centésimo cumpleaños de Marilyn Monroe, imaginando un mundo en el que el icono de Hollywood sobrevivió hasta llegar a su centenario.

Más allá del parecido físico y de las caracterizaciones llevadas a cabo para la representación en la gran pantalla, la relación entre Marilyn Monroe y Dakota Johnson (quien interpreta a Monroe en Flesh Impact) es mucho más estrecha de lo que se pensaba.

Ahora, un nuevo estudio llevado a cabo por parte de la plataforma global de historia familiar MyHeritage ha revelado que ambas estrellas están, de hecho, emparentadas:

Marilyn Monroe es prima novena, tres veces desplazada, de Dakota Johnson. El término "desplazada" indica una diferencia generacional entre ambas. Dicho de otro modo, Monroe pertenece a la Generación 10, mientras que Johnson pertenece a la Generación 13 de la misma familia.

El parentesco común se remonta a un bisabuelo de Dakota Johnson

Tres son las generaciones que separan a ambas actrices. Y en este caso, MyHeritage no sólo ha dado con la relación sanguínea: también ha dado con el familiar en común que comparten ambas actrices.

En este caso, se trata de Frederick Johnson, quien es el bisabuelo de Dakota Johnson, por parte de padre.

Marilyn Monroe en The Seven Year Itch (La tentación vive arriba) en 1954 | Cordon Press

Naama Lanski, investigadora en MyHeritage

"Con una nueva película que devuelve a Marilyn Monroe al centro de atención, nuestro equipo de investigación en MyHeritage quiso mirar más allá del glamour para ver si había una historia más profunda que contar. Descubrir que Dakota Johnson y Marilyn son primas novenas en la vida real convierte una emocionante decisión de casting en un momento profundo de historia familiar.

Es un recordatorio contundente de lo interconectados que estamos realmente. Cuando investigamos lo suficientemente profundo en nuestra herencia, descubrimos las formas extraordinarias en que las figuras que nos inspiran podrían formar parte de nuestro propio árbol genealógico."

Melanie Griffith, Dakota Johnson y Don Johnson | Cordon Press

La conexión familiar, al completo

Los orígenes se remontan al siglo XVII, arraigada en las vidas de Richard Tydings (1638–1687) y Charity Tydings (1640–1687). Nacidos en Inglaterra, la pareja cruzó el Atlántico para forjar un nuevo legado en Maryland, donde se establecieron a mediados del siglo XVII. Fueron de los primeros colonos británicos en los condados de Anne Arundel y Baltimore, Maryland, llegando durante las décadas iniciales del asentamiento inglés en Norteamérica.

A partir de esta base compartida, el árbol genealógico se dividió en dos linajes distintos a través de sus hijas, sentando las bases de un vínculo hollywoodiense entre generaciones:

El linaje que conduce a Dakota Johnson y a su padre, el actor Don Johnson, desciende de la hija menor de Richard y Charity, Mary (nacida en 1683).

En una trayectoria histórica paralela, la línea de Pretitia (nacida en 1675), la hermana mayor de Mary, se extiende a través del tiempo hasta Marilyn Monroe y su madre, Gladys Mortenson.

Nacida como Norma Jeane Mortenson el 1 de junio de 1926, el icono de la pantalla más tarde recurriría a su herencia materna para adoptar el apellido de soltera de su madre: Monroe, transmitido en el linaje por su abuela materna, Della Mae Monroe (1876-1927). Al hacerlo, transformó un apellido familiar en el apodo más perdurable de la historia del cine.