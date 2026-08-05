Arnold Schwarzenegger y su ex Maria Shriver, felices juntos 15 años después del escándalo de su hijo ilegítimo que rompió su matrimonio

Arnold Schwarzenegger ha cumplido 79 años y los ha celebrado de la forma que mejor sabe, levantando pesas y haciendo ejercicio. Y es que, aunque ya roce los 80 el actor de Terminator sigue conservando el poderoso físico que lo hizo famoso en Hollywood.

Debido a esta fecha tan señalada su hija Katherine ha querido felicitar a su padre con una galería de imágenes donde hace una recopilación de instantes de su vida: "Feliz cumpleaños, papá. ¡Qué suerte tenemos de que seas nuestro... y aún más suerte de que nuestros hijos te tengan como Opa!".

Pero entre las fotos de la galería hay una que ha llamado la atención, y es que aparece Arnold muy sonriente y feliz sentado al lado de su exmujer Maria Shriver en una estación de esquí.

Una imagen que no se veía desde hace al menos 15 años, concretamente desde que saltó a la luz el escándalo del hijo ilegítimo de Schwarzennegger con su ama de llaves.

Todo sucedió en 2011, cuando su hijo Joseph Baena ya tenía unos 13 años. Esta revelación supuso la ruptura del matrimonio entre Arnold Schwarzenegger y esposa Maria Shriver quienes tenía 4 hijos en común, el pequeño de ellos solo unos días mayor que Josep Baena.

Esta imagen demuestra que, a pesar de haber atravesado una etapa muy dura su relación se ha podido ir recomponiendo con los años hasta el punto de poder seguir compartiendo momentos en familia.