Concurso: Consigue una entrada doble para ver en cines Una noche al año, la comedia romántica con Callum Turner

Para despedir el verano de la mejor manera el próximo 26 de agosto Universal Pictures estrena en cines Una noche al año, la 'rom-com' protagonizada por Callum Turner y Monica Barbaro.

Will Gluck, guionista y director de Cualquiera menos tú y Rumores y mentiras, homenajea a la comedia romántica moderna con una película fresca, ingeniosa, enamoradiza y original acerca de la búsqueda del amor en la noche menos romántica del año.

Monica Barbaro, nominada al Oscar (A Complete Unknown, Top Gun: Maverick), y Callum Turner, nominado al BAFTA (de la serie Masters of the Air y la franquicia Animales fantásticos), son Allie y Owen, dos extraños hambrientos de amor que se conocen por casualidad en una Nueva York ligeramente ficticia, durante la única noche del año en la que se permite a los solteros tener encuentros sexuales.

Es muy probable que Owen, al que su novia acaba de dejar, y Allie, una romántica empedernida, sean los únicos dos solteros que busquen algo más que una fugaz aventura. La chispa salta en cuanto se conocen, pero una serie de tropiezos y falsas pistas complican la noche e impiden que estén juntos. Mientras se alejan y acercan en la gran ciudad, quizá descubran que aquello que desean está más cerca de lo que creen.

Si no quieres perderte Una noche al año en cines, sigue leyendo y participa en nuestro concurso.

PREMIO

- Tenemos 5 entradas dobles para ver la película desde la fecha de estreno, canjeables a nivel nacional.

- Las entradas son digitales y se pueden canjear en la taquilla de los cines KINÉPOLIS, CINE SUR, CINES ABC, MK2 PALACIO DE HIELO, OCINE, LA DEHESA y CINES ACEC (Excepto Filmax Gran Vía y Cinemax Almenara), siempre que la película esté en su cartelera.

DINÁMICA DEL CONCURSO

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Pregunta: ¿Cuál es tu "cliché" favorito de las comedias románticas?

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- Contactaremos con los ganadores por mensaje privado al finalizar el concurso.

DURACIÓN DEL CONCURSO

- El concurso estará activo desde el 5 hasta el 12 de agosto.

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