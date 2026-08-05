SOLO EN CINES 26 DE AGOSTO
Concurso: Consigue una entrada doble para ver en cines Una noche al año, la comedia romántica con Callum Turner
El 26 de agosto llega a los cines Una noche al año, una comedia romántica del director de Cualquiera menos tú que no te puedes perder, así que sigue leyendo.
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Para despedir el verano de la mejor manera el próximo 26 de agosto Universal Pictures estrena en cines Una noche al año, la 'rom-com' protagonizada por Callum Turner y Monica Barbaro.
Will Gluck, guionista y director de Cualquiera menos tú y Rumores y mentiras, homenajea a la comedia romántica moderna con una película fresca, ingeniosa, enamoradiza y original acerca de la búsqueda del amor en la noche menos romántica del año.
Monica Barbaro, nominada al Oscar (A Complete Unknown, Top Gun: Maverick), y Callum Turner, nominado al BAFTA (de la serie Masters of the Air y la franquicia Animales fantásticos), son Allie y Owen, dos extraños hambrientos de amor que se conocen por casualidad en una Nueva York ligeramente ficticia, durante la única noche del año en la que se permite a los solteros tener encuentros sexuales.
Es muy probable que Owen, al que su novia acaba de dejar, y Allie, una romántica empedernida, sean los únicos dos solteros que busquen algo más que una fugaz aventura. La chispa salta en cuanto se conocen, pero una serie de tropiezos y falsas pistas complican la noche e impiden que estén juntos. Mientras se alejan y acercan en la gran ciudad, quizá descubran que aquello que desean está más cerca de lo que creen.
Si no quieres perderte Una noche al año en cines, sigue leyendo y participa en nuestro concurso.
PREMIO
- Tenemos 5 entradas dobles para ver la película desde la fecha de estreno, canjeables a nivel nacional.
- Las entradas son digitales y se pueden canjear en la taquilla de los cines KINÉPOLIS, CINE SUR, CINES ABC, MK2 PALACIO DE HIELO, OCINE, LA DEHESA y CINES ACEC (Excepto Filmax Gran Vía y Cinemax Almenara), siempre que la película esté en su cartelera.
DINÁMICA DEL CONCURSO
- Síguenos en redes sociales (@objetivotv) y contesta en nuestro post de Instagram a la pregunta que te hacemos:
Pregunta: ¿Cuál es tu "cliché" favorito de las comedias románticas?
- Etiqueta a dos amigos en tu comentario.
- Puedes compartir el concurso en Stories para tener una participación extra, aunque no es obligatorio.
- Contactaremos con los ganadores por mensaje privado al finalizar el concurso.
DURACIÓN DEL CONCURSO
- El concurso estará activo desde el 5 hasta el 12 de agosto.
Consulta aquí las BASES LEGALES de todos los concursos de ATRESMEDIA.
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