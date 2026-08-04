VERDAD EN EL ESCENARIO
El tajante discurso de Ariana Grande a sus fans tras anunciarse que se retira de la vida pública: "Nada podrá distorsionar mi realidad"
Ariana Grande ha aprovechado su último concierto en Chicago para dirigirse directamente a sus seguidores, aclarando que su pausa profesional no es un acto impulsivo ante las críticas sobre su físico, sino un plan meditado desde la calma y la convicción.
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Poco más de 24 horas después de saltar la noticia de la retirada de Ariana Grande debido al escrutinio constante sobre su aspecto físico, la estrella del pop ha querido tomar la palabra en primera persona.
Y es que Ariana Grande ha roto su silencio para lanzar un mensaje directo y tranquilizador a sus seguidores durante un concierto en el United Center de Chicago.
La artista asegura que su retirada temporal tras la gira Eternal Sunshine no responde a un arrebato ni a la presión mediática: "Quiero que sepan que esto no fue algo reactivo ni impulsivo. Es un plan que ideé en silencio hace mucho tiempo y una decisión tomada desde la reflexión y la plena convicción. No importa qué ruidos existan ahí fuera, nada podrá jamás distorsionar mi realidad ni ser más fuerte que el amor que compartimos".
"Quiero compartir esto porque escuché que mis fans estaban preocupados por si tanta negatividad me estaba arruinando la experiencia, pero solo tengo que decir que no podría ser más todo lo contrario. Les prometo que no se trata de eso. Solo quiero ser muy, muy clara. Varias cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo. Sí, a veces es necesario establecer límites. Los seres humanos a veces necesitamos un respiro", declaró la artista.
Para terminar concluyó que "esto es lo que siempre llevaré conmigo, porque el resto de esa mierda no me corresponde cargarla, así que no la cargo. Necesito salir aquí y diferenciar eso de mi verdad por todos vosotros, porque os amo".
Horas antes, Grande recibió el apoyo público de su madre, Joan Grande, quien comentó unas imágenes del detrás de cámaras del rodaje de su nuevo sencillo Petal: "¡Eres magnífica… y este vídeo es increíble! ¡Me encanta y te quiero aún más!", escribió la madre, de 69 años.
Arropada públicamente por su madre tras el lanzamiento de su sencillo Petal, Grande se prepara para concluir sus compromisos en Estados Unidos antes de afrontar su actuación final en el O2 Arena de Londres, dispuesta a disfrutar del escenario antes de iniciar su merecido descanso.
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