Camp Rock 3 ya tiene tráiler cargado de guiños y la vuelta de los Jonas Brothers: esta es la fecha de estreno

Han pasado más de 15 años desde que Camp Rock se convirtió en una de las películas más icónicas de Disney Channel. Ahora, la franquicia vuelve con Camp Rock 3, una nueva entrega que Joe Jonas ya había adelantado hace unos meses con un pequeño desliz, recupera a los Jonas Brothers como protagonistas y que ya ha mostrado sus primeras imágenes en un tráiler repleto de referencias a las películas originales.

La historia volverá a seguir a Connect 3, la banda formada por Shane, Nate y Jason Gray, interpretados por Joe, Nick y Kevin Jonas. En esta ocasión, el grupo se prepara para una gira de reunión, pero un problema de última hora les obliga a regresar al campamento donde empezó todo para encontrar a la próxima gran estrella que les acompañe sobre el escenario.

Los Jonas Brothers en Camp Rock 3 | Disney

El primer adelanto también deja claro que Disney ha querido jugar la carta de la nostalgia. El tráiler está lleno de pequeños guiños para quienes crecieron con la saga. Uno de los más comentados llega cuando Kevin Jonas vuelve a bromear con la ya mítica casita para pájaros, asegurando que "Sigue sin haber casita para pájaros", una referencia que muchos seguidores han reconocido al instante. Además, vuelve a sonar Wouldn't Change a Thing, una de las canciones más recordadas de Camp Rock 2, y también aparece brevemente el cuaderno de canciones de Mitchie Torres, el personaje de Demi Lovato, aunque la actriz y cantante no forme parte del reparto de esta tercera entrega.

Y es que, aunque Demi Lovato no regresará como Mitchie, sí participa en el proyecto como productora ejecutiva. La artista ya explicó hace unos meses que volver a cantar junto a los Jonas Brothers sobre un escenario fue una experiencia "muy sanadora" y aseguró: "Todos hemos pasado por muchísimo juntos" y "Fue realmente genial pasar tiempo con ellos".

Por su parte, los Jonas Brothers retomarán sus icónicos personajes y también ejercerán como productores ejecutivos de la película. Nick Jonas incluso ha celebrado el inicio del rodaje recordando que esta es la tercera vez que pasa su cumpleaños grabando una entrega de Camp Rock: "15, 17 y ahora el mejor hasta ahora, 33 con mi amor Priyanka Chopra".

La película también recuperará a Maria Canals-Barrera como Connie Torres, la madre de Mitchie, mientras que una nueva generación de campistas tomará el relevo con nombres como Liamani Segura, Hudson Stone, Lumi Pollack, Casey Trotter, Brooklynn Pitts, Ava Jean y Malachi Barton.

El estreno de Camp Rock 3 está previsto para el 13 de agosto en Disney Channel, mientras que un día después llegará a Disney+. A juzgar por las primeras imágenes, Disney parece tener claro que el mejor camino para conquistar a los fans pasa por recordar todo aquello que convirtió a Camp Rock en un fenómeno para toda una generación.