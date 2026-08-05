Naomi Watts revela el papel que llevaba meses ocultando en SpiderMan: Brand New Day y su reencuentro con Tom Holland: "De hacer de tu madre a...[spoiler]"

Naomi Watts ha sorprendido a los fans al revelar que llevaba meses guardando un secreto relacionado con Marvel. La actriz ha confirmado que forma parte de SpiderMan Brand New Day, aunque la mayoría de espectadores no se haya dado cuenta, ya que nunca aparece en pantalla: es la voz de E.V.I.E. (E.V.), la inteligencia artificial creada por Peter Parker.

Ha sido la propia Naomi Watts quien lo ha contado en Instagram. La actriz ha compartido una imagen de una videollamada con Destin Daniel Cretton, director de SpiderMan: Brand New Day, acompañada del mensaje: "De hacer de tu madre a hacer de tu IA (hecha al 100 % por humanos)".

También ha querido felicitar al equipo por el gran estreno de la película: "Enhorabuena a Tom, a Destin y a todo el equipo de SpiderMan: Brand New Day por este histórico fin de semana de estreno. Estoy inmensamente orgullosa de formar parte, aunque sea con un pequeño papel, de esta increíble película".

Con este pequeño papel, se estrena técnicamente en el MCU. Además, la película la reúne de nuevo con Tom Holland casi 14 años después de que ambos trabajaran juntos en Lo imposible, donde Tom fue descubierto por J.A. Bayona. El propio Holland ha contado en muchas ocasiones lo agradecido que está y también a Watts, de la que aprendió muchísimo en ese rodaje.