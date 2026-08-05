Brad Pitt exige a la justicia que obligue a Angelina Jolie a revelar sus ingresos tras acusarlo de arruinar su carrera

El extenso enfrentamiento en los tribunales entre Brad Pitt y Angelina Jolie ha sumado un nuevo capítulo centrado ahora en sus finanzas.

Según ha publicado el Daily Mail a partir de la obtención de documentos judiciales, Brad Pitt ha solicitado al juez que ordene a Angelina Jolie la entrega inmediata de sus registros financieros e ingresos correspondientes al periodo entre 2017 y 2019.

La petición de la defensa del intérprete busca desmontar las alegaciones de la actriz, quien aseguró en su contrademanda que tras el divorcio en 2016 tuvo que "paralizar en gran medida su carrera", "renunciar a años de compensación" y vendió su participación en la bodega Chateau Miraval para ganar "independencia financiera de su exmarido" frente a la "influencia y control sustancial" que él ejercía sobre su economía.

Château de Miraval, el viñedo de Angelina Jolie y Brad Pitt | Cordon Press

Los abogados del actor defienden que es imprescindible acceder a la contabilidad de la intérprete para comprobar la veracidad de sus argumentos: "Las solicitudes 81 y 82 buscan información directamente relacionada con las afirmaciones financieras que Jolie alegó".

La solicitud número 81 busca documentos suficientes para demostrar los ingresos que Jolie obtuvo durante el período comprendido entre su separación y 2019, año en el que Jolie supuestamente decidió que necesitaba vender Miraval, mientras que la solicitud número 82 busca documentos suficientes para demostrar las ganancias de Jolie provenientes de las bonificaciones por participación en las ganancias que recibió durante ese período por sus anteriores trabajos como actriz y directora.

Angelina Jolie con sus hijos Zahara y Maddox | Gtres

Esta petición se produce de manera paralela a las severas tensiones familiares que afronta el actor. De hecho, recientemente se dio a conocer que la hija menor de Brad Pitt y Angelina Jolie ha tomado la decisión de eliminar legalmente su apellido.

Por su parte, la defensa de la actriz afirma que Jolie no alega que buscaba la independencia financiera en abstracto; alega que buscaba "la independencia financiera de su exmarido [Pitt]".

"Separarse de un exmarido es categóricamente diferente de alegar que se está sufriendo dificultades financieras generales. Jolie nunca ha alegado que estuviera en dificultades financieras; sus alegaciones son claras en cuanto a que buscó para desvincular su vida financiera de la de su exmarido, del que se estaba divorciando. Esa distinción es determinante", confirma el equipo de abogados de Jolie.

Angelina Jolie y Brad Pitt | Cordon Press

Además señala que "Pitt también vincula erróneamente su exigencia de un acuerdo de confidencialidad coercitivo con la situación financiera de Jolie, pero aquí también sus resúmenes no son precisos. Pareciendo burlarse de ella. Pitt destaca que el acuerdo de confidencialidad que propuso casi la derrumbó y concluye que tuvo que vender Miraval a otra persona, que Jolie puso en juego toda su situación financiera porque se sentía acorralada financieramente. Pero la frase 'acorralada financieramente' es de Pitt, no de Jolie. Jolie nunca hizo esa acusación".

"Y la distinción anterior también se aplica aquí: su exmarido intentaba que firmara un acuerdo de confidencialidad para encubrir los abusos que ejercía sobre ella y sus hijos, como condición para comprarle su bien más valioso, que era su mayor enredo financiero. La cuestión no es si Jolie necesitaba el dinero, sino que intentaba liberarse de la influencia controladora y abusiva de su exmarido. Esa distinción marca la diferencia", añadían para finalizar.

Añadido a esto, la defensa de Angelina Jolie rechaza entregar más documentación tras haber facilitado ya los informes de 2020 y 2021, ya que supone una "grave invasión" de su "derecho a la privacidad".

Con estas posturas enfrentadas, será ahora el tribunal quien deba dictaminar si finalmente obliga a la estrella de Hollywood a desvelar al detalle sus cuentas bancarias de los años posteriores a la ruptura.