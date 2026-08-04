Eric Roberts habla después de que su hija Emma Roberts no lo invitara a su boda: "No quiere estar cerca de él"

La boda de la actriz Emma Roberts con el actor Cody John en Idaho fue una emotiva celebración repleta de rostros conocidos, pero dejó marcada una notable ausencia en su ámbito familiar.

Fuentes cercanas al entorno de la actriz le han confirmado al Daily Mail que Eric Roberts no asistió a la boda debido a que su propia hija decidió no invitarlo a la ceremonia.

En su lugar, fue el hijo de cinco años de la actriz, Rhodes, quien la acompañó hasta el altar ante la mirada de sus invitados, entre los que sí se encontraba la tía de la intérprete, la ganadora del Oscar Julia Roberts, junto a su marido Danny Moder.

Las fuentes aseguran que la decisión responde al distanciamiento que padre e hija mantienen desde hace años debido al resentimiento por su falta de presencia durante la infancia de Emma.

"Emma no invitó a su padre a su boda porque no quiere estar cerca de él. Nadie le dijo que lo invitara a la boda, saben que es mejor no sacar el tema", dice una fuente cercana.

"Lleva muchos años enfadada con él, sobre todo porque siente que no ha sido un padre que la haya apoyado. No estuvo presente cuando ella era pequeña".

El propio nominado al Oscar ha reconocido públicamente en diversas ocasiones que la pérdida de la custodia y el distanciamiento de su hija fue una de las consecuencias más dolorosas de sus adicciones del pasado.

Eric Roberts | Getty

"Solo resulta complicado para quienes están fuera porque no entienden nada, así que tienen su propia opinión, sea cual sea, y no es una línea recta porque en realidad no están involucrados", admitió en una entrevista con Really Famous with Kara Mayer Robinson.

Pese a quedar excluido de la celebración, Eric Roberts ha querido restar tensión de forma pública asegurando en un comunicado al Daily Mail: "Amo a mi hija, siempre la he amado y siempre la amar. Es maravilloso que ella celebre como quiera y con quien quiera".

Estos malentendidos familiares contrastan con el sólido vínculo que Emma mantiene con su tía Julia Roberts, quien en su día apoyó a la madre de Emma en la batalla por la custodia y con quien Eric también ha vivido episodios de alejamiento y reconciliación a lo largo de los años.