EL PROTAGONISTA DE THE SHARDS
Homer Gere confiesa que "pensaba que iba a ser científico" antes que actor como su padre, Richard Gere: "Era más mi entorno"
Homer Gere, el hijo de Richard Gere que acaba de estrenar su primera serie como protagonistas, The Shards de Ryan Murphy, ha revelado que él pensaba que su carrera profesional sería antes como científico que como actor.
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El hijo de Richard Gere, Homer, se ha convertido en el nuevo rostro de la televisión después de verlo por primera vez en la temporada 3 de Euphoria con su primer papel como actor.
Ahora, Ryan Murphy le ha dado el rol protagonista de su nueva serie, The Shards, donde comparte pantalla con Kaia Gerber, la hija de Cindy Crawford y primera mujer de Richard Gere.
Aunque, antes de arrancar su carrera en Hollywood, Homer pensaba que su camino tendría otro destino ya que de pequeño era "muy aficionado a la ciencia", explica a People.
Tras una lesión de hombro truncara sus posibilidades de ser jugador de béisbol Gere explica: "Me encantaba la física. Era biólogo. Al entrar en la universidad, pensaba que iba a ser científico".
Pero hubo algo que le cambió la perspectiva ya que "me gustaban mucho más las personas de las clases de arte que las de las clases de física".
"No tengo nada en contra de la gente que se dedica a la física, pero simplemente era más mi entorno", asegura.
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