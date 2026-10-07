La violenta reacción de Michael Douglas con Julia Roberts que acabó con su amistad: "Métetelo por donde..."

Michael Douglas ha sacado a la luz uno de los momentos más embarazosos de su trayectoria profesional y personal.

Y es que en sus recién publicadas memorias, tituladas One Helluva Ride, el actor de 82 años confiesa haber protagonizado un tenso y desagradable enfrentamiento con Julia Roberts durante los Globos de Oro a principios de la década de 1990, cuando ejercía como productor en la película de Línea mortal, en la que Roberts era protagonista.

Según detalla el intérprete de Instinto básico, el incidente ocurrió durante una fiesta posterior a la entrega de premios a la que él acudió por Wall Street y Roberts por Mystic Pizza, acompañada de su entonces novio y compañero de reparto, Kiefer Sutherland. Douglas asistió acompañado por su hijo Cameron, que en aquel momento tenía 13 años y es fruto de su primer matrimonio con Diandra Luker.

"Estábamos en el bar, y Julia tenía a mi hijo con el brazo alrededor, como acariciándolo. Para mí, en ese momento, parecía aturdido… Pero yo estaba bastante borracho", escribe el actor en sus memorias.

Michael Douglas | Getty

En ese capítulo, Douglas admite abiertamente sus excesos de la época, reconociendo que una "noche típica" para él implicaba "probablemente cinco copas y un gramo de cocaína", aunque sostiene que nunca consumió alcohol ni drogas mientras trabajaba tras haber estado a punto de vomitar en el rodaje de Running.

Incapaz de procesar con claridad la situación debido al alcohol, Douglas reaccionó de manera violenta contra la joven actriz (quien en esa gala ganó su primer Globo de Oro por Magnolias de acero) y le dijo: "Quita tus manos de mi hijo y métete ese Globo de Oro por donde no te da el sol".

A la mañana siguiente, el productor Rick Bieber lo llamó para advertirle de la gravedad de lo sucedido: "Mi socio productor, Rick Bieber, me llamó y me dijo: 'Tenemos que hablar, Michael'. Había cruzado la línea con la actriz joven más solicitada de Hollywood".

Para intentar enmendar su error, Douglas envió un ramo de rosas a Roberts y se disculpó en persona tanto con ella como con Sutherland: "Por suerte, me perdonaron lo suficiente como para superar aquello y terminar la película", escribe.

Michael Douglas | Getty

Además señala que el suceso lo persiguió "durante años" y resume las secuelas de aquella mala noche: "Seguimos siendo amigos de Kiefer. De Julia, no tanto".

Las memorias no solo recogen este desencuentro, sino también otros momentos reveladores sobre su vida íntima, como la aventura extramatrimonial que mantuvo con la actriz Kathleen Turner durante el rodaje de Tras el corazón verde (1984) mientras continuaba casado con Diandra Luker o cómo recuperó la relación de su actual esposa Catherine Zeta-Jones.