La actriz Vanessa Hudgens ha compartido con sus seguidores los detalles del tratamiento estético al que ha decidido someterse para reafirmar su piel tras convertirse en madre de dos hijos junto a su marido, el deportista Cole Tucker (con quien dio la bienvenida a un niño en julio de 2024 y a una niña en noviembre de 2025).

La actriz ha documentado su primera sesión en un vídeo publicado en su cuenta de TikTok, donde explicaba sin filtros los motivos que la llevaron a probar este procedimiento.

Al inicio del vídeo, la estrella de High School Musical explicaba que había aprovechado un hueco libre para cuidarse: "Por fin tengo un momento libre lejos de los niños, y mamá se está dando un capricho con un nuevo tratamiento. ¡Estoy emocionadísima!. Reafirma la piel de mi cara, mi cuello y mi abdomen. Porque después de dos bebés, mi barriga ya no es lo que era".

Tras completar la sesión de manera rápida, Hudgens mostró su entusiasmo por las sensaciones inmediatas y los efectos progresivos del tratamiento: "Ha sido facilísimo y rápido, y no tengo nada de enrojecimiento. Siento que tengo buen aspecto, sin tiempo de recuperación. Siento que mi piel está muchísimo más firme. Estoy emocionadísima porque, al parecer, sigue funcionando. El colágeno se sigue produciendo y cada vez se ven mejores resultados".

Más allá de sus rutinas de cuidado personal, la protagonista de Spring Breakers ha hablado con total transparencia sobre los retos y el ritmo frenético de la maternidad desde que amplió su familia. En una entrevista concedida a E! News en agosto de 2025, la actriz ya bromeó sobre la dificultad de conciliar todas sus facetas: "¿Equilibrio? No la conozco. La vida es una locura y el tiempo es muy valioso. Soy una persona de extremos: me entrego por completo a una cosa u otra. Así que supongo que eso es equilibrio, si es que se puede llamar equilibrio a los extremos".

En aquella misma conversación, reconocía la exigencia física y mental que supone la crianza: "Ser madre es, literalmente, lo más agotador del planeta", aunque subrayaba que la maternidad le ha enseñado a "bajar el ritmo y disfrutar del momento".

"Es muy fácil centrarse en el futuro. Decir: 'Seré feliz cuando…' o 'Las cosas serán más fáciles cuando…'. Pero eso no es lo importante. Lo importante es el momento presente", concluía la intérprete.