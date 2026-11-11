Hechos Probados: aquí los clientes no son solo casos

Si el true crime nos acerca a historias criminales reales, el true legal pone el foco en conflictos legales que podrían formar parte de nuestra propia vida. Esa es la propuesta de Hechos Probados: una ficción que lleva a la pantalla situaciones legales cotidianas y cuyas soluciones se inspiran en la práctica real de la abogacía.

Dos hermanas y dos formas de entender el derecho

El film está protagonizado por Amaia Salamanca y Marta Hazas, que interpretan a Delia e Inés, dos hermanas abogadas con formas muy distintas de entender el derecho y sus vidas. Distanciadas por un conflicto del pasado, tendrán que aprender a trabajar juntas en LTS, la legaltech de Inés, para enfrentarse a Prado. En medio de esta batalla legal, aprenderán a perdonarse y a lidiar con una hija rebelde (Ada Molina), un matrimonio que se deshace (Javier Veiga) y un padre (Ginés García Millán) con el que no se entienden.

Dos maneras de entender la abogacía

Uno de los ejes de Hechos Probados es el contraste entre una forma tradicional de ejercer el derecho y otra más actual, cercana y preventiva. Frente al modelo clásico de despacho, la película presenta LTS como un entorno que pone a la persona en el centro: allí los clientes no son solo casos, sino personas con una historia, una preocupación y una necesidad concreta.

La innovación no sustituye al profesional: las herramientas digitales y la inteligencia artificial pueden facilitar su trabajo, pero el criterio y el control siguen correspondiendo al abogado. La escucha, la experiencia y la capacidad de comprender cada situación también forman parte de esa manera de abordar los problemas legales.

Para dar autenticidad al componente jurídico de la historia, la película cuenta con la colaboración de Legálitas, Legaltech oficial de Hechos Probados.

Junto a Salamanca y Hazas, Elena Furiase, Ginés García Millán, Aitor Luna y Javier Veiga completan el reparto.

Hechos Probados llegará a los cines el 20 de noviembre.