James Bond, uno de los personajes más icónicos del cine, está a punto de vivir una nueva era de la mano de Denis Villeneuve y Robert Pattinson. El actor de The Batman toma el relevo a Daniel Craig y el cineasta canadiense ha explicado qué cualidades buscaba en el intérprete que diese vida al famoso espía.

El realizador está en plena promoción de su último largometraje, la tercera entrega de la saga Dune (donde Pattinson también participa). Villeneuve ha hablado sobre cómo fue el proceso de selección para encarnar a 007. Ha hecho hincapié en que la decisión final era suya y también ha dado detalles de qué buscaba en el personaje.

"Adoro a Sean Connery y su época. El dinamismo de James Bond, su elegancia, su ímpetu, su carisma. Su forma de vivir sin complejos, la fuerza y lo que eso implica, para bien y para mal, sobre la masculinidad. Hay algo en Bond que me inspira profundamente", ha expresado en una entrevista para la revista GQ.

Robert Pattinson | Gtres

EL PROCESO DE SELECCIÓN DEL NUEVO BOND

El quebequés reveló también que los productores anteriores de la franquicia se habían puesto en contacto con él años atrás para hablarle del proyecto. Sin embargo, les advirtió que deberían esperar hasta que culminase con su trilogía de Dune: "Lo siento por todos, pero el proceso de selección se prolongó porque he estado ocupado", ha admitido.

Amazon MGM se aseguró el control creativo de la saga en febrero de 2025, después de adquirir los derechos de Barbara Broccoli y Michael G. Wilson. Por ello, los seguidores especularon que la elección del reparto recaería en Amy Pascal y David Heyman, los nuevos productores. Pero Villeneuve rechazó que esto fuese así.

"¡Yo soy el director!", defendió en la entrevista. "Hago cine porque me encanta compartir el proceso creativo. Si no, haría esculturas de hielo en mi sótano. Me encanta la idea de compartir la creatividad. Pero cuando se trata del casting, es algo que me gusta encargarme personalmente. Por supuesto, la elección necesitaba también el visto bueno de muchísima gente", compartía.

LAS CUALIDADES DEL NUEVO BOND

Sobre la elección de Pattinson, el director de Incendies reveló qué cualidades eran imprescindibles para que un actor interpretase a Bond de manera creíble. "La primera es que necesito creer que este hombre es un asesino, porque, más que un espía, Bond es un asesino", confesaba.

"Necesito tener esa ira reflejada en su mirada y no todo el mundo la tiene. Necesito a alguien con ese estilo descarado y sin complejos, alguien que, al entrar en una habitación, haga girar todo a su alrededor. Que tenga un carisma arrollador, mucha sensualidad y atraiga a la gente", detallaba.

"Era importante que también expresase placer en situaciones complicadas, que no tenga miedo de ensuciarse las manos. Necesitaba a alguien fuerte, musculoso, con presencia. Por supuesto, con una profunda inteligencia en su mirada y que sea capaz de ir un paso por delante", agregaba.

Esas habilidades las vio en Pattinson, quien ha trabajado también con otros reconocidos cineastas como Christopher Nolan, Bong Joon-ho, Lynne Ramsay, Robert Eggers, Claire Denis, David Cronenberg o James Gray.

Villeneuve quiso tener palabras de agradecimiento para los otros actores que participaron en el proceso de selección para meterse en la piel de Bond. Entre los candidatos que aspiraron al papel estuvieron Callum Turner, Josh O'Connor y Jack Lowden.

"Estábamos rodeados de un talento extraordinario, pero sólo puede haber un 007", declaró tras el fichaje de Pattinson. También se mostró consciente de que la elección del actor de El drama iba a dividir al público. "Al final, la verdad es que, elija a quien elija, habrá personas entusiasmadas y otras decepcionadas", admitía.