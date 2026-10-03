Michael Douglas confiesa su romance secreto con Kathleen Turner (Tras el corazón verde) y por qué lo ocultaron durante 40 años

El actor Michael Douglas ha revelado que mantuvo un romance secreto con Kathleen Turner durante el rodaje de la icónica película Tras el corazón verde, de 1984.

Con esta inesperada confesión, el actor ha desmontado cuatro décadas de desmentidos públicos sobre su relación, que fue muy rumoreada en su momento.

Douglas lo ha contado en su nuevo libro de memorias, titulado One Helluva Ride, que se lanzarán el próximo 6 de octubre. En un extracto obtenido por People, el veterano intérprete de 82 años admitió que la innegable química que los fans vieron en la película fue reflejo de una apasionada historia de amor que se forjó en el set de México de la cinta.

Michael Douglas y Kathleen Turner en Tras el corazón verde | Cordon Press

"Kathleen era inteligente, divertida y sexy, con una voz profunda y sensual que se convirtió en su sello personal. Me gustó al instante y nos sentimos atraídos el uno por el otro de inmediato. Las cosas en casa iban mal. Diandra y yo teníamos aventuras extramatrimoniales, incluyendo mi reciente romance con Diane Thomas", ha comentado en sus memorias sobre su matrimonio en aquel entonces con Diandra Douglas, con quien tiene un hijo, Cameron.

El actor ha señalado que los problemas matrimoniales con Diandra comenzaron en el momento que se casaron, mientras ella le pedía que cambiara: "Esto creó enormes problemas entre nosotros. Cameron, que ahora tenía cinco años, sintió esa tensión en mi ausencia, y eso me afectó aún más que los conflictos en el matrimonio. Me fui a México todavía casado, pero separado".

"La química que tenía con Kathleen Turner era tan fuerte que, durante años, el público estuvo convencido de que teníamos una relación sentimental mientras rodábamos la película", ha recordado Douglas, asegurando que ambos lo negaron después de coincidir en varios títulos más como La joya del Nilo, La guerra de los Rose o El método Kominsky.

Tras ello, el actor ha explicado por qué lo ocultaron durante tantos años: "Fue una mentira para proteger a mi mujer y a mi hijo, una mentira que le contamos al mundo durante 40 años".

Michael Douglas y Kathleen Turner en una imagen promocional de Tras el corazón verde | Cordon Press

"Kathleen y yo nos enamoramos perdidamente y comenzamos una relación. No fue un romance pasajero. Surgió de forma natural debido a la estrecha relación laboral, la presión a la que estábamos sometidos, el respeto y el cariño que nos teníamos, y la gran atracción que sentíamos el uno por el otro. Como a cualquier otro hombre en aquel entonces, Kathleen me dejó completamente enamorado", ha escrito.

"Después de un día agotador de rodaje en la selva, salíamos a comer o nos íbamos con el grupo, y después yo me colaba en su habitación de hotel cuando todos dormían. No había cámaras en los ascensores, ni asistentes sacando fotos con sus móviles. Mientras Jack y Joan se enamoraban, Kathleen y yo manteníamos viva la química. Mantuvimos nuestra relación en secreto. Ni siquiera el director Bob Zemeckis ni el coprotagonista Danny DeVito lo sabían", ha asegurado Michael.

Sin embargo, el actor ha contado que "la magia se rompió" cuando su mujer Diandra y su hijo Cameron le visitaron en el rodaje: "Estaba feliz de tener a mi hijo allí, pero su llegada creó otro problema. Si bien Bob y Danny no tenían ni idea de mi aventura con Kathleen, Diandra empezó a sospechar. Intuición femenina, supongo. En cierto momento, se quedó a solas con Kathleen y le dejó claro que seguíamos casados. Su visión de los términos de nuestra separación era diferente a la mía. Esto hizo que Kathleen se lo pensara dos veces. No quería interferir".

Michael Douglas y su mujer Diandra en la década de los 80 | Gtres

"Después de esa visita, Kathleen y yo terminamos nuestra relación y volví con Diandra. Lo hice por Cameron, pero no deberíamos haber vuelto. Después de esa primera ruptura, nunca volvimos a ser los mismos", rememora Douglas, asegurando que volvieron por el bien de su hijo, ya que el divorcio de sus padres le hizo mucho daño de niño.

Años después, el actor conoció a Catherine Zeta-Jones, con la que se casó en 1999 y poco después dieron la bienvenida a su primer hijo, Dylan, en agosto de 2000.