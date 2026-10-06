Michael Douglas habla de los rumores de su adicción al sexo y revela que "rompió con 5 mujeres" al pedirle Catherine Zeta-Jones exclusividad

Michael Douglas ha desatado una gran reacción mediática tras la publicación de sus esperadas memorias, tituladas One Helluva Ride.

A sus 82 años, el galardonado intérprete ha hecho un repaso sin tapujo alguno por su convulsa trayectoria sentimental, definiéndose a sí mismo ante las preguntas sobre su pasado como un "producto saludable de los años sesenta".

Ante unas preguntas de The Sunday Times Magazine, el actor respondió si alguna vez se había preguntado por qué se acostaba con tantas mujeres: "No sé si me acosté con tantas mujeres, no lo veo así. No, yo no", aseguró.

Después añadió con tono directo: "Me pregunto por qué, de entre todos los países, de entre toda la prensa que hago, los británicos están tan obsesionados con los temas sexuales".

Asimismo, al comentarle que su libro estaba repleto de contenido íntimo, reiteró: "No me pareció así. Menciono a un par [de mujeres] en el libro".

Catherine Zeta-Jones y Michael Douglas en el estreno de Ant-Man y la Avispa: Quantumania | Getty

En su libro, la estrella de Hollywood ha querido zanjar de forma tajante una de las mayores controversias de su carrera, surgida en la década de los noventa tras su ingreso en un centro de rehabilitación: "Nunca fui un maldito adicto al sexo".

Entre los pasajes más comentados de sus memorias figura la anécdota del inicio de su relación con su actual esposa, la actriz Catherine Zeta-Jones, de 57 años.

El actor aclaró los detalles del momento en que ella le exigió exclusividad: "Catherine dijo que, si íbamos a seguir juntos, quería que fuera una relación monógama. Así que, esa misma noche, llamé a cinco mujeres con las que salía, y ahí quedó la cosa".

Cuestionado por un periodista sobre si la actriz estaba inquieta por los hechos de su pasado que comenta el libro, Douglas contestó: "Ella no lo ha leído", garantizando que su matrimonio se encuentra "en buen estado".

Aún así, en sus memorias se encuentran varios capítulos, sin duda, memorables, como su confesión sobre el romance secreto con Kathleen Turner durante el rodaje de la película Tras el corazón verde, de 1984.