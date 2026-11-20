Jennifer Lawrence ha usado su habitual franqueza durante su aparición en el programa de televisión Watch What Happens Live With Andy Cohen, al que acudió junto a su compañero de reparto Josh Hutcherson con motivo del estreno en cines el viernes 20 de noviembre de la precuela Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha, película en la que ambos retoman sus papeles como Katniss Everdeen y Peeta Mellark.

A lo largo de la entrevista con el presentador Andy Cohen, la actriz ganadora del Oscar no esquivó ninguna pregunta, comenzando por unos temas candentes del universo de la franquicia Real Housewives. En concreto, Cohen le preguntó por la historia viral protagonizada por Hailey Glassman, nueva integrante del reparto de Real Housewives of New York, quien afirmó que el pecho de otra mujer le había roto la nariz durante una pelea.

"¿Te resulta un misterio cómo un pecho pudo romperle la nariz a Haley Glassman?", preguntó Cohen. "Sí, y tengo implantes", respondió directamente Lawrence.

Ante la incredulidad del presentador quien soltaba un "¿de verdad?", la intérprete confirmó sonriendo mientras Hutcherson se reía: "Sí, son nuevos, de verdad", elogiando y agradeciendo el trabajo de su cirujano, el Dr. Steven Teitelbaum, de Santa Mónica (California).

"¿Qué es eso? ¿Son implantes de la talla B?", le preguntaba Cohen, a lo que Lawrence aclaró: "No, es una C completa. ¿Creo? Es del mismo tamaño que tenían". Tras recibir un "son preciosas" del presentador, la actriz le dio las gracias y Cohen añadió: "Aprecio tu discreción". A esto Lawrence remataba mirando divertida a cámara: "En fin, me he roto dos narices".

No es la primera vez que la actriz (madre de dos hijos junto a su marido, Cooke Maroney) habla abiertamente de los cambios físicos tras sus embarazos. Ya en octubre había mencionado en una entrevista con The Cut haberse sometido a un levantamiento de pecho, y previamente, en The New Yorker en octubre de 2025, reflexionó sobre cómo la maternidad transformó su cuerpo al recordar su escena de desnudo en la comedia de 2023 Sin malos rollos: "Tras el primero, prácticamente todo volvió a la normalidad. Con el segundo, nada se recuperó".

Durante su paso por Watch What Happens Live With Andy Cohen, el presentador también retó a Lawrence a clasificar del mejor al peor sus besos en la gran pantalla entre cinco de sus compañeros de reparto: Josh Hutcherson (Los Juegos del Hambre: En Llamas), Liam Hemsworth (Los Juegos del Hambre: Sinsajo - Parte 1), Chris Pratt (Passengers), Timothée Chalamet (Don't Look Up) y Bradley Cooper (El lado bueno de las cosas y Serena). La actriz situó a Hutcherson en primer lugar como el mejor, seguido por Hemsworth, Cooper, Chalamet y Pratt en los últimos puestos.

Los Juegos Del Hambre: Sinsajo. Parte I | Agencias

Finalmente, Andy Cohen le preguntó si alguna vez se había llevado como recuerdo un arco y una flecha del rodaje de Los Juegos del Hambre. Lawrence confirmó que sí, aunque admitió que ya no los tiene: "Creo que lo perdí, o supongo que me lo robaron ¿Dónde lo voy a perder? Me estoy enterando ahora mismo de que lo hicieron".

En el plano profesional, además del lanzamiento de Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha, Lawrence viene de protagonizar en 2025 la película Die My Love, centrada en la depresión posparto, y próximamente encabezará junto a Leonardo DiCaprio la adaptación cinematográfica de Martin Scorsese de la novela de terror gótico de 2020 What Happens at Night.