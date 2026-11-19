La elección de Robert Pattinson como el próximo James Bond, anunciada oficialmente por Amazon MGM, continúa generando reacciones dentro del entorno del agente 007.

Ahora ha sido el actor irlandés Pierce Brosnan (quinto intérprete en dar vida al espía británico en la serie oficial de adaptaciones de las novelas de Ian Fleming, tras Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore y Timothy Dalton) quien ha recurrido a su cuenta de Instagram para felicitar con entusiasmo al nuevo protagonista de la franquicia.

Pierce Brosnan como James Bond | Getty

"Querido Robert, bienvenido al mundo de Bond", escribía en Instagram Pierce Brosnan, quien encarnó al personaje en cuatro películas entre 1995 y 2002: GoldenEye (1995), El mañana nunca muere (1997), El mundo no basta (1999) y Muere otro día (2002).

"Vas a ser magnífico. Guardo muy buenos recuerdos de nuestro tiempo juntos en Recuérdame. Ha sido un placer verte crear una trayectoria tan notable y verte crecer profesionalmente. Disfruta del camino. Con cariño, Pierce", finalizaba.

Con estas palabras, el protagonista de Mamma Mia recordaba el rodaje de Recuérdame (2010), el drama romántico coprotagonizado también por Emilie de Ravin y Meghan Markle en el que Brosnan interpretó precisamente al padre de Pattinson.

Con su felicitación pública, Brosnan se suma a otras figuras de la industria como Elizabeth Debicki, compañera de reparto de Pattinson en Tenet, y Rami Malek, antiguo villano de la saga Bond, quienes también han aplaudido el fichaje de la estrella de Crepúsculo.

Resulta llamativo el entusiasmo de Brosnan teniendo en cuenta que, antes del anuncio oficial, el veterano actor había pronosticado un perfil muy diferente para el sucesor de Daniel Craig. En septiembre, Brosnan declaraba a The Times que creía que el nuevo James Bond sería "alguien que nadie conoce", aunque puntualizó en aquella entrevista que "hay muchos candidatos prometedores" y "muchos grandes actores" entre los aspirantes considerados.

En aquel momento, prefirió evitar dar nombres concretos: "No elegiría a nadie. Mi mujer me dijo que no dijera nada, y he dicho demasiado. Porque una vez que digo algo, se corre la voz y me linchan".

El nombramiento de Pattinson pone fin a meses de especulaciones en los que también sonaron nombres como Callum Turner, Jack Lowden, Nicholas Hoult, Josh O'Connor, Tom Francis, Aaron Taylor-Johnson, Harris Dickinson e incluso Harry Styles.