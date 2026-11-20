Roberto Bueso dirige la nueva película producida por Atresmedia Cine junto a MOD Producciones y Misent Producciones, El mal padre, que llega a los cines este 20 de enero y está protagonizada por Eduard Fernández, Adam Jezierski, Francesco Carril, Meritxell Calvo y Cristina Plazas.

El mal padre explora las complejidades de las relaciones familiares con un progenitor, Santiago, que intenta reconciliarse con 3 de sus hijos tras años sin tener una buena relación.

Durante una entrevista con los actores reflexionamos sobre si hay alguna forma correcta de ser un buen padre. A lo que Meritxell Calvo decía: "Yo creo que eso es una de las preguntas que plantea la película".

"Ser padre es que es muy jodido. Te enfrentas a la realidad del día a día y dices: 'WOW'", añadía Adam Jezierski, quien ha sido padre hace poco. Mientras que Eduard comentaba que "seguramente hay millones (de formas correctas) porque no hay fórmula".

"Yo creo que estar ya es un inicio. A partir de esa base ya es un buen comienzo", apuntaba, de nuevo Adam. Mientras que Francesco Carril decía: "No sé si hay una forma correcta de ser un buen padre, un buen novio, un buen amigo, un buen hijo".

"De entrada tienes que tener algún interés en el otro para poder verlo. Si no el hijo no se siente visto y no hay nada peor", Conluía Fernández.

El mal padre, protagonizada por Eduard Fernández | Atresmedia Cine

Sinopsis

Santiago Balmes, célebre escritor y académico, reúne a sus tres hijos antes de Navidad para hacerles una petición: pasar unos días juntos en la casa costera donde veraneaban en su niñez.

Para los hermanos, distanciados de su padre desde que años atrás abandonase a su familia por otra mujer, la invitación se convierte en una oportunidad para confrontar viejas heridas y tratar de entender quién es su padre. Especialmente para Alberto, el hijo menor, a punto de convertirse en padre por primera vez.