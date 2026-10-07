Michael Douglas confiesa que "el matrimonio requiere mucho trabajo" y que volvió con Catherine Zeta-Jones por "decisión mutua"

El actor Michael Douglas se ha pronunciado abiertamente sobre la breve separación que vivió con Catherine Zeta-Jones tras 13 años de matrimonio, insistiendo en que la decisión de tomar caminos distintos en 2013 fue un paso acordado por ambas partes.

La pareja, que se conoció en 1998 y se casó en el 2000, atravesó un bache en su relación después de afrontar complicados problemas de salud personales. En aquel momento, la actriz galesa confirmó públicamente que ambos se estaban "tomando un tiempo separados para evaluar y trabajar en su matrimonio".

Ahora, durante una entrevista concedida a The Sunday Times con motivo de la promoción de sus nuevas memorias, tituladas One Helluva Ride, el intérprete de 82 años ha rechazado la idea de que tuviera que realizar grandes gestos para recuperar a su esposa. Al ser preguntado secamente sobre cómo la había "recuperado", Douglas respondió: "¿Que la recuperé? Fue mutuo".

Catherine Zeta-Jones y Michael Douglas | Gtres

Profundizando en las dinámicas que han mantenido a la pareja unida a lo largo del tiempo, el actor reflexionó: "Ya sabes, tuvimos nuestros problemas, pero la quiero muchísimo y, 25 años, ya sabes. Quiero decir, no sé cuál es tu estado civil, pero el matrimonio requiere mucho trabajo. Así que, bueno, estamos bien. Estamos en buena forma. Es todo lo que puedo decir".

Además, en sus memorias, Douglas deja constancia de su fe ciega en la pareja durante aquel distanciamiento: "Nunca perdí la esperanza de que nos reconciliáramos".

Aquel alejamiento en 2013 se produjo en una etapa convulsa para la pareja. En 2010, Douglas fue diagnosticado de cáncer, mientras que dos años después Zeta-Jones reveló sus problemas de depresión y su diagnóstico de trastorno bipolar tipo II, por el que ingresó en un centro de salud mental en 2011 y nuevamente en 2013 para continuar su tratamiento.

Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones | Getty

En ese mismo periodo de convulsión personal, Douglas generó un enorme revuelo por unas declaraciones a The Guardian sobre el origen de su enfermedad: "Este cáncer en particular es causado por el VPH [virus del papiloma humano], que en realidad proviene del cunnilingus".

Posteriormente, en una entrevista a Event en 2015, el actor se retractó de aquellas palabras y pidió disculpas públicamente por el impacto causado: "Fue una de esas cosas… y lamento muchísimo la vergüenza que le haya causado a Catherine". En esa misma conversación de 2015, resumió la crisis vivida con su mujer asegurando que tuvieron "un pequeño tropiezo".

"Hemos llegado a un acuerdo: si ambas personas quieren arreglar algo...Sal y mejóralo, puedes hacerlo. No puedes hacerlo si solo es una persona", finalizaba en dicha entrevista.