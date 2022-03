Más información Test: Dinos cuándo es tu cumpleaños y te diremos el destino Pixar perfecto para tus vacaciones

'Red' es el nuevo y esperado estreno de Disney Pixar que llegará a la plataforma Disney+ el próximo 11 de marzo.

La película es una adorable historia coming of age mezclada con la fantasía de la animación, que incluye un panda rojo gigante.

En el vídeo que puedes ver arriba en exclusiva Billie Eilish, que participa en la banda sonora de 'Red', asegura que se "identificó muchísimo" con la protagonista, Mei. "El impacto que tiene Pixar en todas las personas es bastante alucinante, si lo piensas", comenta la cantante.

Escena de 'Red' | Disney

La directora Domee Shi reconoce que la historia surge de su propia infancia. "Bebe de esa época tan extraña de la vida cuando teníamos 13 años, donde cambia todo y cambia nuestra vida", cuenta.

La actriz Sandra Oh, que da vida a la madre de la protagonista, asegura que la cinta "es sobre buscar tu propia voz y luego aceptarla".

La productora Lindsey Collins añade que el objetivo de Pixar es que sus películas "estén basadas en historias específicas y únicas, pero también universales".

"Traemos algo nuevo y diferente al tiempo que mantenemos la tradición Pixar de grandes historias y grandes personajes", afirma Collins.

La banda sonora presenta tres canciones originales ('Nobody Like U', '1 True Love', 'U Know What's Up') interpretadas por la boy band ficticia 4*Town, escrita por los cantantes y compositores ganadores del Grammy Billie Eilish y Finneas O'Connell.

Sinopsis de 'Red'

'Red' de Disney y Pixar presenta a Mei Lee (voz de Rosalie Chiang), una niña de 13 años un poco rara pero segura de sí misma, que se debate entre ser la hija obediente que su madre quiere que sea y el caos propio de la adolescencia.

Ming (voz de Sandra Oh), su protectora y ligeramente exigente madre, no se separa nunca de ella lo que es una situación poco deseable para una adolescente. Y por si los cambios en su vida y en su cuerpo no fueran suficientes, cada vez que se emociona demasiado (lo que le ocurre prácticamente TODO EL TIEMPO), se convierte en un panda rojo gigante.

