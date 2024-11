Vera Farmiga y Patrick Wilson se despiden de Expediente Warren y de su "matrimonio" en un emotivo mensaje

El fenómeno Expediente Warren comenzó en el año 2013 cuando se estrenó la primera película y con Vera Farmiga y Patrick Wilson interpretando a Lorraine y Ed Warren.

Desde entonces hemos visto como se han ido sucediendo por el camino muchas películas y spin-offs, como La Llorona o La Monja. Pero parece que el próximo 5 de septiembre de 2025, la saga principal con la cuarta y última película The Conjuring: Last Rites.

El rodaje está a punto de finalizar y los actores que interpretan a Lorraine y Ed Warren ha querido escribir unos mensajes de despedida. "Hace 5000 días, este tipo y yo firmamos un contrato con Warner Bros. y dijimos «sí, quiero» a encarnar a Ed y Lorraine Warren", empieza el mensaje de Farmiga.

"Hoy, él termina. Me quedan otras 12 horas de risas y locura con él y luego, abruptamente, saldrá del set, se quitará el traje de demonólogo empapado en sudor, se quitará las patillas, nos cegará con esa sonrisa deslumbrante y le dirá adiós a nuestro falso matrimonio. Sí... Hoy tengo muchos sentimientos. Fue una pareja hecha en el cielo, PWilz. Un época tremenda. Por estos 12 años. Te aprecio, Patrick Wilson", finaliza el texto, que va acompañado de una fotografía del matrimonio ficticio.

Por su parte, Patrick Wilson también quiso sumarse a esta despedida y escribió en Instagram: "Mientras el sol se pone en la franquicia de Expediente Warren... Estoy abrumado. No hay suficientes gracias para todos los miles de personas que han contribuido a la realización de estas películas... y los millones que las han visto".

"Vera Farmiga, ¿qué decir? Nuestro matrimonio falso ha durado más que muchos reales. Te adoro. Michael Chaves has tomado preciosamente las riendas y no puedo ESPERAR para ver cómo queda terminada. Gracias a todos los secundarios que han pasado a lo largo de los años... Especialmente nuestras nuevas incorporaciones, Mia & Ben. Gracias Peter, y todos los productores y Warner Bros. por apoyarnos... Y luego está James Wan, hemos tenido una buena carrera... y aún no hemos terminado. ¡Te quiero hombre! Ed Warren... Se va", termina su mensaje.