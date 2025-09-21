Jennifer Aniston no da crédito al enterarse del verdadero nombre de Reese Witherspoon tras décadas de amistad

Jennifer Aniston y Reese Witherspoon protagonizan The Morning Show, que acaba de estrenar su temporada 4 y que afianzó una relación de amistad que se remonta a hace 25 años cuando la segunda interpretó a la hermana de Rachel en Friends.

Reese Witherspoon y Jennifer Aniston en 'Friends' | NBC

Ambas estrellas han vivido altibajos juntas y ha compartido muchos buenos momentos en la industria de Hollywood. Pero esto no significa que incluso las mejores amigas a veces desconozcan aspectos de la vida de cada una... Incluso, sus nombres reales.

Esto es lo que le ha pasado a Jennifer Aniston cuando en una charla con LADbible ha descubierto el verdadero nombre de Reese, algo a lo que ya se enfrentó Nicole Kidman.

Witherspoon le pidió a su coprotagonista que eligiera cuál de los tres nombres (Jane, Jeanne o Joan) era su segundo nombre, y cuando Aniston adivinó incorrectamente, la actriz le reveló que era "Jeanne".

Jennifer Aniston y Reese Witherspoon en The Morning Show | Apple TV+

"Soy Laura Jeanne", dijo Witherspoon. "¿Laura Jeanne?", repitió Aniston estupefacta. "¿Quién es Laura? ¿Quién demonios es Laura?", insistió Aniston, que le preguntó de dónde venía Reese. "Me llamo Laura Jeanne Reese".

Eso sí, cuando fue el turno de Reese de adivinar el nombre completo de Aniston, también quedó sorprendida. "Es Joanna", reveló Jennifer Aniston.