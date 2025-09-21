Priscilla Presley asegura que Michael Jackson era un "manipulador" y habla de su matrimonio con Lisa Marie: "Me horrorizó"

Lisa Marie Presley tuvo una vida sentimental muy turbulenta y llegó a casarse hasta en cuatro ocasiones, aunque quizás su matrimonio más mediático fue el que tuvo con Michael Jackson.

Apenas 20 después de divorciarse de Danny Keough, su primer marido y padre de sus hijos Riley y Benjamin, Lisa Marie se casó con el Rey del Pop el 26 de mayo de 1994 en República Dominicana. Muchos fueron los que dudaron de su relación y del interés oculto del cantante por acercarse a la familia Presley, como manifestó Priscilla, a la que le preocuparon las intenciones de Michael con su hija.

Lisa Marie Presley y Michael Jackson besándose en 1994 en los MTV VMA's | Cordon Press

Lisa Marie y Michael no llegaron a tener hijos y se divorciaron dos años después y sobre su relación ha vuelto a hablar la que fuera mujer de Elvis. A través de sus memorias, Priscilla ha señalado que se sintió "horrorizada por el matrimonio".

Incluso, recuerda en sus memorias que una vez le preguntó a Lisa Marie "si tenían relaciones físicas", pues "como tanta gente, no estaba segura".

"Ella dijo que sí", confesó que le dijo. Cabe recordar que, tal y como aseguró Lisa Marie en sus memorias, Michael era virgen antes de conocerla con 35 años.

Lisa Marie Presley y Michael Jackson en 1995 | Cordon Press

Además, la actriz de Agárralo como puedas también ha admitido cómo dudó de las intenciones de Jackson con su hija y que "sabía en lo más profundo de mi ser que Michael no se casaría con Lisa Marie; se casaría con la dinastía Presley".

Según relata, él buscaba "buena publicidad" después de haber sido acusado de abuso infantil. "Michael era un hombre manipulador y creo que la tenía en el punto de mira mucho antes de que ella se diera cuenta", escribió. "La inocencia infantil que proyectaba era parte de su máscara pública", añadió, indicando que la relación con el artista era "extraña".

Michael Jackson y su mujer Lisa Marie Presley de visita en Budapest | Cordon Press

Michael constantemente trataba de evitarla, prefiriendo pasar tiempo con niños antes que con adultos durante las reuniones familiares, escribe Priscilla en un fragmento que recoge el Daily Mail, agregando que el cantante al parecer quiso tener un hijo con Lisa Marie, algo que Priscilla le rogó que esperara.

Finalmente no lo tuvieron y tras su divorcio, Priscilla cuenta que "prácticamente pude oír a Elvis suspirar de alivio".