Los hijos de Britney Spears lucen ya así de adultos en su inesperada reunión con las hijas de Jamie Lynn

La relación entre Britney Spears y su hermana, Jamie Lynn, ha estado marcada durante años por su enemistad. Aunque su confrontación pública parece que se ha reconducido con un reciente acercamiento y Page Six aseguraba que ambas estaban "mejor" y que "planean volver a estar juntas pronto", lo cierto es que sus guerras del pasado aún están muy presentes.

No obstante, sus hijos no pretenden seguir este camino y hace unos días se reunían en una cariñosa foto de primos con la que dejaban constancia de su buena relación y de lo mayores que están.

Britney y Jamie Lynn Spears con sus hijos | Cordon Press

Maddie, la hija mayor de 17 años de la actriz de Zoey 101 que parece más su hermana, publicó un carrusel de imágenes, destacando el posado entre los hijos de Britney, la propia Maddie y su hermana Ivey, de 7 años.

El encuentro se produjo en un partido de softbol de Maddie y en la foto posaba con ​​un brazo en cabestrillo debido a una lesión de hombro a principios de este año. En el post, además, aparece junto a su madre y su padrastro, Jamie Watson.

Junto a ello, ha llamado mucho la atención lo grandes que están Preston, de 19 años, y Jayden, de 18, quienes también han encauzado la relación con su madre tras años alejados de ella.

Los hijos de Britney Spears, Preston y Jayden, con las de Jamie Lynn, Maddie y Ivey | Instagram @maddie2watson

Sus hijos han iniciado un proceso de sanación impulsado por Jayden con el que esperan recuperar una rutina familiar con su madre. Los dos hermanos viven en Hawái desde 2023 con su padre, Kevin Federline, y su esposa Victoria Prince.

Por su parte, Jamie Lynn tuvo a Maddie con su ex Casey Aldridge en 2007.