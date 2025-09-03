El bikinazo de Salma Hayek al cumplir 59 años: "Y sigo bailando"

Salma Hayek cumple años el 2 de septiembre y, en este ocasión, la actriz ha soplado 59 velas de su tarta. Nadie diría que la mexicana está cerca de tener 60 años porque sigue igual de estupenda que siempre.

Como no podía ser de otra forma, Salma ha querido agradecer a todo el mundo que la ha felicitado en esta fecha de la manera que mejor sabe, posando en bikini.

Y es que, los bikinazos ya son parte de su esencia porque da igual que sea verano, invierno o primavera Salma vive en bikini y solo hay que echar un vistazo a su perfil de Instagram para darse cuenta.

De hecho, este verano ha protagonizado la portada de trajes de baño de Sports Illustrated México y el resultado es impresionante.

En esta ocasión, Salma ha compartido una instantánea muy natural a bordo de un yate y con una copa en la mano mientras posa con un bikini rojo.

"59 vueltas alrededor del sol y ¡sigo bailando! Salud por todos ustedes y gracias por el cariño!", ha escrito.

Muchas son las felicitaciones de rostros conocidos que ha recibido como es el caso de Anthony Hopkins que le ha escrito: "Feliz cumpleaños. Te amamos".

Naomi Watts le comenta: "Happy birthday queen!!", "eres perfecta", le dice Juliette Lewis o los corazones que le manda Linda Evangelista.