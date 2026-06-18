Tom Holland tiene claro el actor que quiere que lo sustituya como SpiderMan: "Me encantaría ser su mentor"

El próximo 29 de julio se estrena SpiderMan: Brand New Day, la cuarta película del superhéroe de Marvel protagonizada por Tom Holland. El actor británico y Zendaya ya han empezado la promoción de la película y el primer país en el que han estado ha sido España.

Además, Holland está ofreciendo muchas entrevistas como una reciente que ha dado a Esquiere donde le han preguntado sobre su futuro en Marvel, dando a entender que ya ve el momento de colgar el traje del Hombre de Araña.

Tom Holland en el rodaje de SpiderMan en 2016 | Cordon Press

"Es bastante difícil obtener un crédito de productor en futuras películas", explica sobre qué papel podría tener dentro de Marvel. Pero el actor tiene claro lo que le gustaría ser: "De la misma manera que Robert Downey fue un mentor para mí en mis tres primeras películas, me encantaría ser esa persona para quien venga después".

Owen Cooper, Globo de Oro por Adolescencia | Getty

Y es que Tom sabe quién podría ser perfecto para sustituirle: "Owen Cooper sería genial. Obviamente es súper talentoso y ahora mismo es la comidilla de la ciudad", afirma.

Owen Cooper se dio a conocer como el niño protagonista de la serie de Netflix Adolescencia, donde con solo 13 años cautivó a todo el mundo con su primer papel como actor.

El británico se ha llevado todos los galardones en los mejores premios y tiene una carrera meteórica por delante.