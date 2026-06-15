Zendaya y Tom Holland posan en Madrid juntos por primera vez tras los rumores de boda: Todo amor y complicidad

Después de varios días en los que la expectación no ha dejado de aumentar por la visita de Zendaya y Tom Holland a España, la pareja -que se dio el sí quiero en una ceremonia secreta a principios de marzo después de cinco años de relación- ha protagonizado este lunes su primera aparición en nuestro país para presentar su nueva película, SpiderMan: Brand New Day en un photocall que se ha celebrado en el exclusivo hotel Four Seasons.

Tom Holland y Zendaya presentando en Madrid SpiderMan Brand New Day | Gtres

Y al margen de su complicidad, de sus miradas y sonrisas cómplices, y de la felicidad que desprenden después de su boda, lo más comentado de la multitudinaria presentación -en medio de una nube de cámaras tanto nacionales como internacionales- ha sido el espectacular look con el que la protagonista de Euphoria ha demostrando por qué está considerada una de las actrices mejor vestidas del star system.

Tom Holland y Zendaya en Madrid presentando SpiderMan Brand New Day | Gtres

Deslumbrante, Zendaya ha escogido para su primer acto en la capital un estilismo impecable protagonizado por un vestido con reminiscencias españolas; un diseño negro de Christian Cowan con cuerpo ajustado tipo corsé con escote corazón palabra de honor, y falda asimétrica de flecos con abertura lateral infinita con la que ha presumido de piernas. Lo ha combinado con stilettos al tono de taconazo, pendientes largos y su pelo corto peinado con un efecto wet que potenciaba sus rasgos y su impresionante belleza.

En los próximos días la pareja -que este domingo disfrutó de una cena a base de productos españoles en un pequeño restaurante del madrileño barrio de La Latina- tendrá una agenda de lo más intensa en nuestro país: este mismo lunes por la tarde Tom Holland, que por su parte ha lucido traje negro con camisa roja como guiño a su personaje de Spiderman, visitará la Plaza Selección en la Plaza de Colón para mantener un encuentro con la afición de la Roja antes del debut de España en el Mundial de Fútbol frente a Cabo Verde, y será este martes cuando los recién casados visiten El Hormiguero de Pablo Motos.