Christopher Nolan cuenta que rodar La Odisea fue "una absoluta pesadilla"

Una de las películas más esperadas de este 2026 es sin duda la nueva versión de La Odisea, de Christopher Nolan, quien ha asegurado que el rodaje fue "una absoluta pesadilla, pero en el buen sentido".

"Lo pasamos fenomenal" en un rodaje que se desarrolló en Marruecos, Grecia, Italia, Islandia y Escocia, aseguró Nolan en una intervención en la CinemaCon, que se cierra este jueves en Las Vegas (EE.UU.), según informó el medio especializado Variety.

Recibido con una gran ovación, el realizador británico explicó de forma muy directa la razón por la que decidió hacer una película del poema épico de Homero, una historia "que ha fascinado a generación tras generación desde hace 3.000 años".

"No es una historia. Es la historia", afirmó Nolan antes de presentar unas imágenes inéditas de la película, que se estrenará el 17 de julio.

Christopher Nolan en Cannes | Getty

Unas imágenes que comienzan con el protagonista, Ulises (interpretado por Matt Damon) en la playa, cuando le confiesa a Calipso (Charlize Theron) que lleva tanto tiempo fuera de su hogar que no recuerda nada antes de Troya.

"¿Tuve esposa? ¿Niños? ¿Quizá un hijo? (...) Si tuve un hijo, ¿cuántos años tendría ahora?", se pregunta.

La mayor parte de lo mostrado en la CinemaCon son escenas sobre el famoso ataque del caballo de madera que los griegos usaron como engaño para entrar en la ciudad de Troya al final de la guerra iniciada tras el rapto por el príncipe troyano París de Helena, esposa del rey de Esparta, Menelao.

Matt Damon en La Odisea | Universal

También se pudo ver una parte de una escena en la que Odiseo (el nombre griego de Ulises) pide a sus soldados que sigan remando en medio de una fuerte tormenta, y de otra en la que el héroe y sus hombres se enfrentan al cíclope devorador de hombres Polifemo (Bill Irwing).

El realizador destacó especialmente el trabajo "increíble" de Damon, su "compañero en esta aventura". "Estuvo en los barcos, en las montañas, en las cuevas, bajo el sol abrasador, la lluvia torrencial, el viento (...) Estaba predestinado", agregó.

Junto a Damon, en La Odisea participan Tom Holland, como su hijo Telémaco; Anne Hathaway, como su esposa, Penélope, y una larga lista de estrellas que incluyen a Zendaya, Lupita Nyongo, Robert Pattinson, Jon Bernthal, Benny Safdie o John Leguizamo.

Nolan bromeó con la concentración de caras conocidas al decir: "Será más rápido decir quién no sale en la película".

La Odisea es la primera película rodada íntegramente con cámaras Imax -de ultra alta resolución con película de 65 mm-.

"De niño, todo lo que quería era contar historias a gran escala usando esa tecnología", dijo Nolan, que aseguró que pasó mucho años intentando hacer realidad lo que ahora ha conseguido con La Odisea.

Empezando por The Dark Knight (El caballero oscuro, 2008). "Rodamos las secuencias de acción en Imax, pero nunca pudimos rodar toda la película. Mi equipo hizo un trabajo increíble averiguando cómo hacer esto por primera vez".

Y aunque Oppenheimer (2023) se rodó en 70 mm, solos unos pocos cines en todo el mundo tenían la capacidad técnica para proyectarla en este formato.