Tom Felton, rendido ante Emma Watson: "No hay nadie a quien admire más"

El universo mágico ambientado en Hogwarts está en boca de todos últimamente por el próximo estreno del reboot televisivo de las películas que marcaron la infancia de una infinidad de personas.

Ahora, Tom Felton, quien dio vida a Draco Malfoy en la saga original, se ha sumado a esta fiebre mágica. El actor ha vuelto a demostrar recientemente el cariño que mantiene por sus compañeros de Harry Potter, especialmente por Emma Watson, a quien ha dedicado un emotivo reconocimiento.

Durante su participación en el pódcast Happy Sad Confused, el actor no ha dudado en destacar la figura de Watson dentro de la saga: "Realmente no hay nadie a quien admire más, considerando que fue elegida para un papel tan crucial en la historia".

Felton recuerda que la actriz tenía apenas nueve años cuando fue seleccionada para interpretar a Hermione Granger, un personaje clave dentro del universo mágico. "Tenía nueve años en ese momento. Sin mencionar la dimensión adicional de ser una mujer joven, una niña que está pasando por eso, lo cual añade otro nivel de complejidad", explica.

El actor reconoce que no puede ni imaginar lo que supuso esa experiencia: "Sobra decir que no puedo identificarme con eso, ni siquiera puedo experimentarlo”, aunque deja claro que su admiración se extiende a todo el reparto.

El equipo de 'Harry Potter' de premiere | Getty

A día de hoy, el vínculo entre los actores sigue intacto. Felton ha asegurado que mantienen una relación muy cercana: "Todos somos buenos amigos… Nos queremos mucho", destacando que la experiencia compartida en la saga los unió para siempre.

Más allá de estas declaraciones, la relación entre ambos siempre ha despertado interés entre los fans. La propia Watson confesó en su momento en el programa de Jonathan Ross que estuvo enamorada de Felton durante el rodaje: "Entre los 10 y los 12 años, estaba locamente enamorada de Tom Felton. Nos encantan los chicos malos".

Emma Watson como Hermione Granger y Tom Felton como Draco Malfoy en Harry Potter | Warner Bros.

Mientras tanto, el actor continúa ligado al universo mágico. Actualmente ha retomado su icónico papel en la obra de Broadway Harry Potter y el legado maldito, ambientada años después de los acontecimientos de las películas.

Más de una década después del final de la saga, Harry Potter sigue marcando la vida de sus protagonistas… y la admiración entre ellos demuestra que la magia no terminó con las películas.