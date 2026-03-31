Timothée Chalamet y Kylie Jenner y sus comentadísimas fotos íntimas de vacaciones en la playa

Timothée Chalamet y Kylie Jenner, la pareja de celebridades que está en boca de todos tras sus recientes (y comentadas) apariciones públicas, han vuelto a acaparar todas las miradas tras compartir en redes sociales varias imágenes de su última escapada juntos, una de las más íntimas y relajadas que han mostrado hasta ahora.

La pequeña de las Kardashians ha publicado un carrusel de fotos en bikini disfrutando del sol, leyendo en la arena y bañándose en aguas cristalinas, acompañando las imágenes con un escueto pero revelador "Paraíso".

Apenas unas horas después, el actor hacía lo propio con sus propias instantáneas desde el mismo entorno: sin camiseta, corriendo por la playa, en el mar y montando en moto acuática, en una serie de imágenes que desprenden la misma estética y localización.

Aunque ninguno aparece junto al otro en las fotografías, ambos han optado por mostrar su escapada desde perspectivas diferentes, en lo que ya se ha convertido en una especie de sello dentro de su relación: compartir sin exponerse del todo. Lejos de ocultarse, pero también sin recurrir a la imagen típica de pareja posando, Jenner y Chalamet parecen haber encontrado su propia forma de enseñar su vida en común.

Este viaje llega en un momento en el que la pareja se muestra cada vez más cómoda en público. En los últimos meses han sido vistos juntos en distintos eventos y celebraciones, dejando atrás la discreción absoluta con la que comenzaron su relación en 2023. Ahora, sin necesidad de declaraciones ni confirmaciones, son sus propios movimientos (y publicaciones) los que hablan por ellos.

Las imágenes, cuidadas pero naturales, transmiten una complicidad evidente y un momento personal muy estable. Una escapada al sol que no solo ha servido para desconectar, sino también para dejar claro que su relación atraviesa una de sus etapas más sólidas.